Hoe je je wat beter over je lichaam kunt voelen

Je hoeft echt niet honderd procent van je lichaam te houden, maar het kan wel fijn zijn om je wat beter te voelen over je (naakte) lijf. Misschien helpen deze tips van experts.

Je goed voelen over je blote lichaam is niet altijd makkelijk. Renee Engeln, een professor in psychologie en de directeur van de Body and Media Lab bij Northwestern University in Amerika, vertelt in een artikel van The New York Times dat naakt zijn al snel onze kritische innerlijke stem oproept. ‘Blij zijn met je lijf is tegenwoordig samengesmolten met culturele schoonheidsidealen die maar weinig van ons evenaren.’

Het zou zo fijn zijn om die idealen los te kunnen laten en wat meer tevreden te zijn over ons lichaam zoals het is. Misschien helpen deze tips van experts op het gebied van lichaamsbeeld en naaktheid. Ze zorgen er niet voor dat je van de ene op de andere dag zielsveel van je lichaam houdt (wat ook niet hoeft), maar ze geven wel een vriendelijke duw in de richting van acceptatie.

Breng meer tijd door in je nakie

Dat betekent niet dat je plotseling overal maar naakt naartoe moet gaan. Volgens Engeln kan wat vaker bloot zijn, wél helpen om je beter te voelen over je lijf. Erich Schuttauf, uitvoerend directeur van de American Association for Nude Recreation, oppert in het artikel van The New York Times om bijvoorbeeld in privésfeer vaker zonder kleren rond te lopen. ‘Doe je was in je nakie, of zon voor twintig minuten in je achtertuin als niemand daar zicht op heeft.’ Als je dat nog spannend of oncomfortabel vindt, kun je ook eens zonder pyjama naar bed gaan. Dan ben je toch nog bedekt door een deken.

Focus je op hoe je lichaam voelt

Leg de focus op hoe je lichaam voelt in plaats van hoe het eruitziet. Volgens Virgie Tovar, de auteur van het boek The Body Positive Journal, kun je dat goed oefenen in de douche. ‘Concentreer je op de sensaties die je voelt tijdens het wassen. De temperatuur van het water, de geur van je zeep.’ Op die manier focus je je minder op hoe je lijf eruitziet en leg je meer nadruk op wat dat warme water bijvoorbeeld met je lichaam doet.

Omring jezelf met beelden van allerlei verschillende lichaamstypen

Als je op social media alleen maar geijkte lichamen tegenkomt, flink gefotoshopt en zonder vetrollen, cellulitis en littekens, kun je al snel een vertekend beeld krijgen van hoe het gemiddelde lichaam eruitziet. Tovar oppert daarom om jezelf te omringen met beelden van lichamen die dichter bij dat van jou liggen. ‘Sla ze op op je telefoon of hang ze bij je spiegel, zodat je ze vaak ziet.’

Ook helpt het om je bewust te zijn van wie je volgt op Instagram, Facebook en TikTok. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het zien van body positive content, je stemming een boost kan geven.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com