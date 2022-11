5x tips: hoe kom je weer bij je gevoel?

Flow’s creative director Irene is er goed in: doorrennen en druk zijn. Onwelkome gevoelens wegstoppen omdat ze ‘nu even niet uitkomen’. Maar door de negatieve dingen niet te voelen, voel je uiteindelijk ook de positieve dingen niet meer goed. Hoe kom je weer bij je gevoel? Irene ging op onderzoek uit.

Onlangs las ik de volgende quote van de Britse psychotherapeut Julia Samuel in Flow: ‘Gevoelens hebben tijd nodig. Je brein moet wennen en dat gaat alleen als je de tijd neemt om te voelen wat er te voelen valt.’ Haar boodschap: sta het jezelf toe om ook het ongemak te voelen, de onzekerheid, het verlies, de angst die gepaard gaat met de veranderingen.

De boodschap kwam op een goed moment, want ik nam alweer te lang te weinig tijd om bij mezelf stil te staan. Ik ren vaak maar door, omdat mijn leven nou eenmaal te vol is. Werkstress, deadlines, pubers waar voor gezorgd moet worden, een demente moeder, de liefde, vriendinnen die aandacht verdienen; er is altijd tijd te kort. En soms ren ik misschien ook wel stiekem een beetje weg voor dingen die ik niet wil voelen.

Blijkbaar ben ik niet de enige

Zorgen, verdriet, eenzaamheid, ze komen langs, maar ik ontwijk ze graag (hoewel ik als mindfulnessdeskundige natuurlijk ook wel weet dat dat helemaal geen goede strategie is, jongens). Maar toch, dat niet voelen is soms een handig survivalmechanisme en de afgelopen jaren kwam het wel goed uit. Maar ik merkte ook: door de negatieve dingen niet te voelen, voelde ik ook de fijne dingen niet meer.

Op dus naar meer voelen, maar hoe doe je dat eigenlijk? Ik ontdekte dat best veel mensen hiermee kampen en ging afgelopen jaar op onderzoek uit. Mijn favoriete oplossingen deel ik graag met je, mij hebben ze geholpen.

Zo kom ik dichter bij mijn gevoel

Mindfulness. Als je een mindfulnesstraining volgt, leer je stil te staan bij je adem, je lichaam, je gevoelens en gedachten en ze op te merken. Ik weet inmiddels precies hoe dat moet, maar blijkbaar gaat het niet altijd vanzelf. Tijd nemen om regelmatig te mediteren schiet er vaak bij in, maar ik maak er weer meer tijd voor. Focusing. Hierbij ga je met je aandacht naar je lichaam, en probeer je ergens iets te voelen en dat er gewoon te laten zijn. Je gaat nieuwsgierig naar het gevoel kijken zonder het te analyseren. Op deze website lees je er meer over. Yoga. Altijd goed natuurlijk. Vooral yin yoga is een prettige en rustige vorm waarbij ik contact maak met mijn lichaam en weer merk dat ik meer ben dan een hoofd. Re-balancing. Ik kende het niet, maar na vier sessies ben ik groot fan geworden. Bij re-balancing draait het om een combinatie van begeleid zelfonderzoek (je doet een begeleide meditatie en benoemt wat je voelt/wat er gebeurt in je) en massage. Hierdoor word je je bewust van wat er zich in je lichaam afspeelt en ontdek je hoe oude overtuigingen en patronen voor spanning en stress zorgen in je lichaam. Ik vind het een superfijne behandeling die mij echt weer laat voelen en uit mijn hoofd haalt. Meer info op rblnc.nl. Tot slot: ook in onze online training ‘Een week voor jezelf’ leer je stil te staan bij je gevoel, op te merken waar je behoefte aan hebt en weer contact te maken met je lichaam. Het kost je een uurtje per dag en dat uurtje kun je zelf inplannen en starten.

Tekst Irene Smit