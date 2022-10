Hoe we kunnen stoppen met onszelf naar beneden halen: 5x tips

‘Niemand vindt mij aardig’, of ‘Ik heb niks bereikt’. Soms vullen niet-helpende overtuigingen automatisch ons hoofd. Toch kun je ervoor zorgen dat deze gedachten minder invloed hebben op je zelfvertrouwen.

Waar we er geen moeite mee hebben om een ander te overladen met complimenten, zijn we voor onszelf nogal streng, volgens dit artikel van Frankie. Klinisch psycholoog Jo Lamble vertelt meer over de niet-helpende gedachten die velen hebben. En hoe je ermee kunt omgaan.

Jezelf naar beneden halen: 5x tips om het te verminderen

‘Niemand vindt mij leuk’

Veel mensen denken dit, volgens Lamble. En de beste manier om ermee om te gaan is focussen op wat je leuk vindt aan jezelf. ‘Anderen vinden mij vaak lief of empatisch’ telt niet; concentreer je op wat je zélf positief vindt. Dit kan helpen om te leven naar wat jij belangrijk vindt en ervoor zorgen dat je jezelf minder snel naar beneden haalt. ‘Het leven heeft geen zin’

En daarbij vaak ‘Wat is het doel ervan?’. Als je merkt dat je dit soort sombere gedachten krijgt, kan het helpen om uit te zoeken hoe je je leven zinvoller kunt maken. Baal je van de politiek? Onderzoek op wie je wilt stemmen. Word je verdrietig van milieuvervuiling? Bedenk wat je er binnen jouw macht aan kunt doen. Heb je een baan die zinloos voelt? Kijk of je je kwaliteiten op een voor jou nuttige plek kunt inzetten. ‘Ik ben een sukkel’

We zijn volgens de psycholoog geneigd om te focussen op onze fouten. We lopen liever niet het risico om arrogant te worden gevonden, dus zijn we niet snel trots op onszelf; we vieren de kleine overwinningen niet. ‘De wél-helpende gedachte kan zijn: ik heb een fout gemaakt, hoe kan dat en wat kan ik er (een volgende keer) aan doen?’ vertelt Lamble. ‘Soms is plat op je gezicht vallen het beste wat je kan overkomen.’ ‘Ik heb geen doel’

Of ‘Ik doe maar wat’. We vragen ons volgens de psycholoog dan eigenlijk af of we wel genoeg bereiken in het leven. ‘Een negatieve houding tegenover zoiets groots, kan je zelfvertrouwen erg naar beneden halen,’ vertelt ze. Het kan helpen om te focussen op welk doel jij zelf belangrijk vindt, in plaats van een pad bewandelen omdat je ouders dat graag wilden of omdat je kinderen hebt. Ook hierbij helpt het om je af te vragen: wat zijn mijn belangrijkste waarden? En leef ik daarnaar?’ volgens Lamble. Die klacht komt vast omdat ik ongeneeslijk ziek ben

‘We maken ons vaak zorgen om onze gezondheid,’ vertelt de psycholoog. Klachten negeren is volgens haar zeker niet de bedoeling, maar het helpt wel om in te zien dat je iets in je hoofd erger kunt maken dan het eigenlijk is. ‘Soms komen dit soort gedachten ook op in de nacht, en dan lijkt alles erger. Als je in zo’n moment erkent dat je stress hebt of angstig bent, kan je brein zo’n gedachte beter aan. In de hersenen licht dan een bepaald gedeelte op dat je gerust stelt, en het deel dat die angst veroorzaakt kalmeert.’

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Krists Luhaers/Unsplash Bron Frankie