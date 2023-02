Hoe weet je dat het tijd is om je baan op te zeggen? Experts geven advies

Ervaar je al lange tijd stress op het werk of moet je jezelf elke dag naar je baan slepen? Dan is het volgens experts tijd om de balans op te maken. Zoals The Clash het zo mooi zingt: ‘Should I stay or should I go?’

Tuurlijk, dipjes horen erbij, ook op de werkvloer. Maar als je al langere tijd extreem negatieve emoties ervaart op en rondom je werk en een weekje vakantie of extra self care ook niet meer helpt, dan is het volgens experts tijd om na te denken. Deze signalen, genoemd in een artikel voor The New York Times, kunnen verhelderend zijn bij twijfel.

Je voelt je opgebrand

Eén van de belangrijkste signalen is het gevoel opgebrand te zijn. Dat is overigens niet hetzelfde als er emotioneel af en toe doorheen zitten. Ben je zo opgebrand dat het effect heeft op je fysieke en emotionele welzijn en het je relaties beïnvloedt, dan is dat volgens het artikel een rode vlag. Ook als je extreem slecht slaapt, snel boos wordt of erg vaak verdrietig bent, kan het betekenen dat je baan niet (meer) bij je past.

Je gaat door een identiteitsverandering

Het kan ook zo zijn dat je door een identiteitsverandering gaat. Ieder mens verandert en soms zorgt die verandering ervoor dat je niet meer goed matcht met het werk dat je doet. Volgens Stewart Shankman, een professor psychologie, is het niet gek dat zo’n verschuiving gepaard gaat met depressie en angst. Zijn advies is om uit te zoeken waar je prioriteiten liggen. Wat vind je belangrijk? Waar krijg je energie van? Als je even niet matcht met je baan, kun je ook kijken of je voldoening kunt halen uit iets buiten je werk. “Je baan hoeft niet hetgeen te zijn wat jou identificeert,” zegt de professor.

Je mist waardering in je werk

Uit onderzoek blijkt dat als je je gewaardeerd voelt op je werk, je productiviteit stijgt. Vaak voel je je dan veilig genoeg om met ideeën te komen, je mening te uiten en vragen te stellen. Mis je die waardering, dan is het een idee om dit aan te geven bij je baas en collega’s op een nette manier. Helpt dit niet en voelt je werkplek als giftig, dan kun je overwegen om een nieuwe plek te zoeken waar je je wel gezien voelt.

Vergeet niet dat goede communicatie de gouden sleutel kan zijn tot een betere werkplek. Voordat je besluit weg te gaan, is het een goed idee om het gesprek aan te gaan. Misschien is er wat meer flexibiliteit mogelijk en kun je vaker thuiswerken, bijvoorbeeld. Wie weet is er een functie binnen het bedrijf die beter bij je past of kun je wisselen van taken met een andere collega. En soms is het toch gewoon tijd voor iets nieuws, hoe spannend dat ook is.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Lotte Dirks

Gepubliceerd op 27 februari 2023