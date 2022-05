Hoeveel (hechte) vriendschappen hebben we echt nodig?

Soms voelen we ons eenzaam. En daarin zijn we niet de enige, blijkt uit een artikel van The New York Times. Hoeveel vriendschappen hebben we eigenlijk echt nodig om ons minder alleen te voelen?

Het lijkt soms alsof onze vriendenkringen alleen maar kleiner worden. Doordat we steeds meer verantwoordelijkheden hebben, omdat er steeds minder tijd lijkt te zijn, omdat vrienden maken op latere leeftijd best lastig is. En dan is er nog de pandemie, waardoor het nog moeilijker was om vriendschappen te starten en onderhouden.

Terwijl vriendschap zo belangrijk kan zijn voor onze mentale gezondheid. Volgens het artikel kan een gebrek hieraan bijdragen aan bijvoorbeeld depressie, angst en hartproblemen. Hoeveel vriendschappen heb je dan nodig om je levensgeluk te vergroten?

Iedereen is anders

Dat verschilt, blijkt uit verschillende onderzoeken. Volgens Jeffrey Hall, een professor Communicatie aan de Universiteit van Kansas, is het hebben van één belangrijk persoon in je leven een goed begin. Dat hoeft niet per se een vriend te zijn. Het kan ook een ouder zijn, een ander familielid of een partner. Andere onderzoeken genoemd in het artikel geven aan dat mensen het meest gelukkig zijn met tussen de drie en zes vriendschappen of meer.

Maar echt analytisch kun je niet kijken naar vriendschappen. Ieder persoon is anders. Zo heeft een introvert over het algemeen minder behoefte aan veel connecties dan een extrovert, bijvoorbeeld. Hoe kun je er dan achterkomen of je vriendschappen mist in je leven? Gewoon door bij jezelf naar binnen te kijken.

Voel je eenzaamheid? Heb je het idee dat niet alle kanten van je persoonlijkheid naar voren komen? Dan heb je misschien behoefte aan een nieuwe vriendschap, ongeacht de mensen die je al om je heen verzameld hebt. Want soms haalt een persoon nét een andere kant in je naar boven, een kant die je misschien zo gemist hebt.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Charlein Gracia/Unsplash.com