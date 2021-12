Ideeën om van kerstavond een speciale en ontspannen avond te maken

Misschien ga je op kerstavond met je familie naar de nachtmis in de plaatselijke kerk en is dat een fijne traditie. Anderen pakken op kerstavond alvast de cadeautjes uit of plannen een avond voor zichzelf. Online editor Merel deelt enkele ideeën voor een fijne kerstavond.

Geef je tijd en energie cadeau

Voordat ik aan mijn lijstje met tips begin: neem even een moment om na te denken over de mensen in je omgeving. Je familie, je vrienden, maar ook je buren of collega’s. Is er iemand die misschien wat gezelschap zou kunnen gebruiken op kerstavond? Of wellicht wat hulp ergens bij? Kerstavond is een mooi moment om een beetje van je tijd en energie te geven aan iemand die het nodig heeft.

Trommel wat vrienden op om een paar uurtjes vrijwilligerswerk te gaan doen. In veel steden worden er bijvoorbeeld maaltijden uitgedeeld aan dak- en thuisloze mensen of wellicht kan de kleding- of voedselbank jullie hulp goed gebruiken. Bak een kerstcake voor een buur die ziek is of bied je zus aan om op haar baby te passen, zodat zij een avondje voor zichzelf heeft. Als je even goed nadenkt, is er vast iemand die jouw aandacht kan gebruiken.

Nieuwe manieren om kerstavond te beleven

In een blogpost over het organiseren van een slow kerstdiner schreef ik het ook al: het mooie van volwassen zijn is dat je zelf nieuwe tradities in het leven mag roepen. Tradities zijn er om te houden, te breken of te vernieuwen. Het gaat er uiteindelijk allemaal om dat je waardevolle nieuwe herinneringen maakt, en dat kan op allerlei manieren. Hier volgen wat suggesties om van kerstavond een ontspannen en bijzondere avond te maken.

Van een kennis leerde ik dat er een IJslandse traditie bestaat (die Jólabókaflóð heet, maar dat mag je meteen weer vergeten), waarbij ieder lid van het gezin op kerstavond een boek cadeau krijgt. Vervolgens is het idee dat je de hele avond, tot in de late (of vroege) uurtjes met elkaar gaat lezen. Natuurlijk met warme drankjes en veel lekkers erbij. Als je geen gezin hebt, kun je dit natuurlijk ook met vrienden doen. Het idee spreekt me heel erg aan: een vers boek, leuk gezelschap, kaarsjes aan, lekkers erbij… mij kun je gewoon niet gelukkiger maken.

Organiseer een spelletjesavond met vrienden. Vaak barst het kerstgebeuren voor families los op eerste kerstdag bij het ontbijt, dus kerstavond zou een mooi moment kunnen zijn om met vrienden te spenderen. Hoe je een spelletjesavond organiseert lees je hier. En vergeet vooral niet om aan je gasten te vragen een lekkere snack mee te nemen.

Eet een lekkere maaltijd met elkaar, maar houd het simpel. Waarom zou je niet gewoon pizza’s bestellen? Lekker weinig afwas; ik zie geen nadelen.

Duik met elkaar de keuken in en bak iets lekkers. Denk bijvoorbeeld aan een tulband. Maak er warme chocolademelk en kijk een fijne kerstfilm met elkaar. Of All you need is love, natuurlijk. Extra gezellig als iedereen zijn (kerst-)pyjama draagt.

Plan een avond voor jezelf: ga in bad, luister een podcast, volg een online yogales. Een avond in je eentje, voordat de feestdagen écht beginnen, is misschien wel precies wat je nodig hebt. Lees ook de blogpost van online editor Bente, over het aangeven van je grenzen tijdens de feestdagen.

Maak een avondwandeling langs alle gezellige lichtjes in de stad of langs de verlichte huizen in je woonplaats. Bonustip: neem voor onderweg glühwein in een thermosfles mee.

Organiseer een knutselavond: gezellig met elkaar om de eetkamertafel ‘creatief doen’. De één maakt een kleurplaat, de ander zit te borduren. Weer een ander knutselt een last minute kerstsurprise in elkaar.

Schrijf persoonlijke briefjes voor de mensen met wie je morgenochtend gaat ontbijten. Een leukere verrassing dan een lief briefje op je ontbijtbord is er volgens mij niet.

Ga een avondje offline. Leg je telefoon weg of zet hem op vliegtuigmodus. Kijk niet naar hoe anderen kerstavond vieren en wees (meer) in het moment met elkaar.

Bewaar je mooiste kaarsen en brand ze op kerstavond. Ik heb al een paar witte kaarsen met gouden sterren erop klaar liggen, die bewaar ik speciaal voor deze avond.

Mocht je dat nog niet hebben gedaan: pak je kerstcadeautjes op je gemak in. Maak er iets moois van, geef het wat extra aandacht. Probeer bijvoorbeeld eens de furoshiki methode.

Organiseer een bescheiden kerstdisco: laat iedereen diens favoriete kerstnummers insturen voor een playlist en dans met elkaar door de kamer. (Houd natuurlijk wel rekening met de buren, of: nodig ze uit om mee te dansen.)

Meer lezen over de feestdagen

Tekst Merel Wildschut Fotografie Jessica Fadel/Unsplash.com