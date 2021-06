Illustrator Hadas Hayun over hoe het nu écht gaat

In een jaar waarin alles anders liep, maakt illustrator Hadas Hayun de balans op. Wat hielp haar door deze stille tijd heen en hoe gaat het nu?

“In Israël hebben we al drie lockdowns gehad, en dat was soms best eenzaam omdat ik alleen woon. Maar gelukkig voelden mijn vrienden toch altijd heel nabij. Als ik ’s nachts niet kon slapen, belde ik bijvoorbeeld spontaan een vriend in New York en kletsten we tot in de vroege uren over onze angsten. En mijn vrienden uit de buurt gingen het afgelopen jaar steeds meer als familie voelen: we vierden samen vakantie en aten regelmatig met elkaar.

Doordat ik nu meer tijd heb, probeer ik langzamer te werken en mijn techniek te verbeteren in plaats van meer illustraties te maken. Daarnaast verzorg ik mijn kleine tuin en klets ik juist ook met mensen die ik niet ken – in de supermarkt of bij de afhaalservice. Al met al overheerst een gevoel van hoop en optimisme omdat ik me verbonden voel met anderen.”

Over Hadas

Hadas Hayun werkte onder meer samen met verschillende modeontwerpers. Haar werk begint altijd met aquarel, inkt en potloden, waarna ze de illustratie digitaal bewerkt. Naast haar grote bureau staat een overvolle boekenkast met poëziebundels, natuurboeken en tijdschriften.

Tekst en illustratie Hadas Hayun