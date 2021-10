Illustrator Hyesu Lee over haar beslissing om geen kinderen te willen

De vraag om wel of geen kinderen te willen, spookte jaren door het hoofd van illustrator Hyesu Lee. Voor The Lily maakte ze een stripreeks over haar uiteindelijke beslissing.

In die stripreeks vertelt en tekent ze dat ze uiteindelijk besloten heeft geen kinderen te willen, maar dat de gedachte ‘wat als’ haar zo nu en dan nog bezighoudt. ‘Dan ben ik bang dat ik voor altijd zelf kind blijf’, schrijft ze. ‘Ik ben bang dat ik een van de mooiste ervaringen in het leven mis, dat mensen over mij en mijn beslissing zullen oordelen.’

Ook vraagt ze zich soms af waarom ze niet de behoefte heeft om moeder te worden. ‘Is er misschien iets mis met me?’, schrijft ze. En als ze allerlei babynieuws van vrienden hoort, twijfelt ze weleens over haar keuze.

Heb ik de juiste keuze gemaakt?

Allerlei vragen, gedachten en angsten rondom de kinderwens die voor velen herkenbaar zullen zijn. Want in een wereld waar het bijna vanzelfsprekend lijkt om ze wél te willen, voelt het soms alsof het gek is om een andere keuze te maken. Gelukkig hoeven we niet altijd dezelfde paden te kiezen.

Hyesu Lee schrijft hierover: ‘Ik zal nooit weten of ik de juiste beslissing heb gemaakt, het enige wat ik kan doen is het beste advies volgen dat ik ooit heb gehad: ‘Je wéét het als je kinderen wilt, Hyesu. Het is een keuze die je maakt in het leven, en het enige wat je kan doen is daar achterstaan.”

Tekst Bente van de Wouw Strip Hyesu Lee