Illustrator Marian Blair over het missen van de lege momenten op een dag

Die momenten waarop je niets hoeft te doen behalve zijn. Illustrator Marian Blair mist ze en maakte er een stripreeks over voor The Lily.

In haar stripreeks vertelt ze dat toen de pandemie begon, ze verwacht had meer tijd over te houden. Ze hoefde niet te wachten op de metro naar werk, hoefde geen make-up op te doen of zich netjes aan te kleden en in plaats van zich klaarmaken voor werk, kon ze meteen achter haar computer schuiven met een kop koffie. En dat bespaarde veel tijd.

Maar, en dit had Marian niet verwacht, echt extra tijd kreeg ze er niet bij. Marian: ‘Mijn hoofd voelt rommeliger nu. Ik ben minder gemotiveerd, heb minder creativiteit en ik mis de wachtmomenten die ik nog had toen ik wél naar mijn werk moest met de metro.’

Dagdromen, reflecteren en mijmeren

Voor veel mensen waarschijnlijk herkenbaar, want het zijn juist die lege momenten waarop ons brein even niet zo veel hoeft. De momenten waarin we kunnen dagdromen, kunnen reflecteren of gewoon een beetje kunnen mijmeren. Ook al vervelen we ons soms tijdens de rit naar het werk, die verveling zorgt er vaak wel voor dat ons hoofd opgeruimder is en dat onze creativiteit weer op gang komt.

Marian: ‘Ik mis die lege momenten, waarin ik niets hoef te doen en waarin ik niet bezig ben met mijn to do-lijst. Ik weet niet precies hoe ik die waardevolle tijd terugkrijg, maar me ervan bewust zijn dát ik die mis, is de eerste stap.’

Tekst Bente van de Wouw Strip Marian Blair