Ilse bouwt een camper #6: overspannen een bus bouwen (en voor spek en bonen meedoen)

Met een omgebouwde bus Europa door (en festivals af) was altijd al een droom van Flow’s Ilse Savenije. Maar eerst moet die camper nog gebouwd worden. In deze serie beschrijft ze het stap voor stap. Deze keer: #6: overspannen een bus bouwen (en voor spek en bonen meedoen)

Toegegeven: de titel van deze blogserie klopt niet helemáál. In plaats van ‘Ilse bouwt een camper’ komt ‘Ilses vriend bouwt een camper’ op de meeste dagen dichter in de buurt. We verbouwen de bus in een periode dat ik overspannen ben, en op sommige dagen begin ik al te huilen als ik iemand moet opbellen (of in de bouwmarkt sta, of de bus denk te moeten inparkeren, of gewoon, zomaar).

Kluskleren aan, klusjes-hoofd uit

Simpele klussen, met weinig nadenken en vooral doen, gaan goed – en zijn juist fijn om m’n lijf en brein tot kalmte te brengen. De spanten beplakken met isolatiemateriaal, een stuk hout in de verf zetten, roestplekjes opschuren en aanstippen met menie, gordijnen op maat maken. Kluskleren aan en klusjes-hoofd uit: het brengt me rust. Maar een camper bouwen is ook veel uitzoeken, vooruitdenken, en gehuil en gemopper dus, in mijn geval. Soms lukt het allemaal niet zo goed.

En dat is heel frustrerend, dat ik weinig lijk te kunnen. Maar half in staat ben tot meedenken, tot overleg, tot doen wat ik beloofd had. Het zorgt in de bouwplanning soms voor gedoe, als ik ja zeg en nee doe. Liever heeft mijn vriend dat ik aangeef dat het me misschien niet lukt, dan dat ik zeg dat het in orde komt – wat vervolgens niet per se gebeurt.

Spek en bonen

Maar, en dat zeg ik ook een beetje tegen mezelf, ik heb ook veel wél gedaan. En anders heb ik het wel redelijk meegekregen, en kan ik in deze serie heus een hoop delen over wat we hebben geleerd.

Dus hoewel ik niet degene van ons twee ben die het hele internet heeft afgespeurd naar de perfecte bus, die heeft uitgezocht hoe het nou zit met die ingewikkelde elektra, die heeft bedacht wat een logische indeling is voor het bouwen van een huisje op een paar vierkante meter, alsnog: Ilse bouwt (mee aan) een camper.

Voor spek en bonen meebouwen en toch ook een beetje met de eer en wijsheid strijken, hopelijk vergeven jullie het me. En tja: isoleren, verven, gordijnen naaien, en soms dus een beetje huilen en mopperen, ook dat hoort bij een camper bouwen.

Meer lezen

Tekst en foto’s Ilse Savenije Fotografie portret Danique van Kesteren