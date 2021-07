In je eigen tempo zwemmen, fietsen en lopen tijdens de SlowTriatlon

Alles kan deze zomer slow, zelfs een triatlon. Met de SlowTriatlon ga je nog steeds zwemmen, fietsen en lopen, maar wel in je eigen tempo.

De SlowTriatlon is er voor iedereen die zichzelf sportief wil uitdagen, maar geen prestatiedruk wil voelen. Het draait namelijk niet om snelle tijden, maar vooral om het met elkaar (buiten) bezig zijn.

Voor dit jaar staan er nog twee edities op de agenda: op 11 september in Zuidwest-Friesland en op 7 oktober is er een zwembadeditie in Woerden. Houd wel de komende tijd in de gaten of het kan doorgaan in verband met de laatste regels.

Fotografie Jake Melara/Unsplash.com