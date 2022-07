Irene vertelt: Hoe quotes houvast kunnen geven aan het leven

Bij Flow houden we van quotes. Hoe simpel ook; soms kunnen ze houvast geven aan het leven, vertelt creative director Irene in Flow 5.

Hoewel ik van nature een optimistisch persoon ben, voelt het leven soms zwaar en ingewikkeld. Dan snák ik naar een quote: een simpel zinnetje met woorden die me de weg wijzen. Words to live by dus.

Vaak kom ik ze random op Pinterest of op Instagram tegen, of als ik een interview lees. Dan zie ik een zinnetje waarvan ik denk: jaaaaaa, dáár draait het nu om. Vaak maak ik er dan een foto van en soms wordt dat een achtergrondje op mijn telefoon. Zo wandelt er steeds een nieuwe quote een tijdje mee in mijn leven.

Deze werkte bijvoorbeeld best lang goed als richtinggever: ‘You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breath. Trust. Let go. And see what happens.’ Het hielp mij – überplanner, denker, controlfreak – met loslaten. En herinnerde me eraan dat het ook anders kan. Niets doen en zien wat er dan gebeurt.

Een ander favoriet zinnetje dat een vaste plek in mijn huis heeft gekregen, is ‘Never be afraid of change.’ Echt geen hogere wiskunde of een uitspraak van een wijze filosoof, maar voor mij handig om in mijn hoofd te prenten. Heel vaak kies ik er namelijk voor om in mijn comfortzone te blijven, terwijl ik weet dat verandering juist zo goed voor me kan zijn.

Omdat dit soort zinnetjes dus zo fijn zijn om je wakker te schudden, een tijdje richting te geven of je te inspireren het net anders te gaan doen, staat er vanaf het eerste nummer al een quote op de cover van Flow 5. En deze keer vind je er ook een verhaal over, waarin Christine van der Hoff uitlegt hoe dat dan werkt met die zinnetjes en wat je eraan kunt hebben. Ze schrijft onder meer: ‘Een quote kan als een puzzelstukje op z’n plaats vallen, bijvoorbeeld doordat je onbewust al bezig was met het idee dat erin ligt besloten.’ Toen ik daarover nadacht, zag ik het ook: vaak geeft zo’n quote me net een zetje of bevestiging op een moment dat ik daar behoefte aan heb. Soms zoekt mijn hoofd daar blijkbaar onbewust naar.

Dat is meteen ook de valkuil: zo’n quote kan je ook de verkeerde kant op helpen. Zo bleef ik jaren geleden veel te lang hangen in een niet-werkende relatie onder het mom van ‘Never give up on the things that make you smile’. Neem ze dus vooral ook af en toe met een grote korrel zout hè, die zinnetjeswijsheden 🙂

Wat er momenteel op het schermpje van mijn telefoon staat? Een quote waarop mijn collega me attent maakte en die me helpt in deze tijd waarin het allemaal best spannend en eng is in de wereld:

‘Be a rainbow in someone else’s cloud.’

Want dat is soms het enige wat je kunt doen als er zo veel om je heen gebeurt. Dank Maya Angelou voor je wijze woorden.

En jij? Heb je ook een zinnetje dat met je meereist? Laat het me weten op irene@flowmagazine.com.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren