Is het nu alweer zomer? Waarom we de grip op tijd even kwijt zijn

Het lijkt alsof het gister nog december was en nu hebben we de langste dag van het jaar alweer achter de rug. Waar is ons besef van tijd gebleven? Robin Goudsmit schreef er een mooi artikel over in Trouw.

Ik, Bente, sta op een warme dag met natte voeten in het zand. Ik ben ergens in Zeeland, het water is al warm genoeg om er een duik in te nemen en ik voel dat mijn voeten aan het verbranden zijn. Ik kan er niet tegenop smeren. Hoewel ik er fysiek ben, daar op het strand in Zeeland, lijkt het alsof mijn hoofd er nog achteraan aan het hollen is. Hè, denkt het. Was het een paar dagen geleden niet nog heel erg koud? Nee, dus. Maar zo voelt het wel.

Volgens hoogleraar psychologie Douwe Draaisma, schrijft Goudsmit, is dat gevoel nog helemaal zo gek niet. “Hoe we tijd ervaren, hangt af van hoe veel variatie er in onze dagen zit,” legt hij uit in het artikel. “Hoe meer variatie er is in de dingen die je doet, hoe langzamer de tijd lijkt te verstrijken. Is er minder variatie dan lijken de dagen erg op elkaar en gaat de tijd voor je gevoel sneller.” Omdat er in de lockdown weinig te doen was en we ook het huis maar zelden verlieten, leek die klok dus een stuk sneller te gaan. En toen was het plotseling juli.

Wat heeft de lockdown ons geleerd over tijd?

Hebben we dan iets geleerd uit de rustige lockdown? Vraagt Goudsmit zich af. Volgens Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht, is plotseling anders naar tijd kijken nog best ingewikkeld. Ze zegt: “In onze maatschappij geldt ‘het druk hebben’ nog steeds als een symbool van status. Je kunt er als individu wel voor kiezen om het anders te doen, maar het is echt een maatschappelijke kwestie. Als we het anders zouden willen, moeten we dat samen besluiten.”

Nu alles weer langzaam open gaat en we waarschijnlijk wat meer variatie in de dag krijgen, zal de klok ook weer minder snel lijken te tikken. Misschien, denk ik terwijl mijn voeten nog aan het drogen zijn op het strand in Zeeland, is mijn hoofd zo rond kerst weer helemaal bij.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Daiga Ellaby/Unsplash.com