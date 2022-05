Is online vergaderen wel goed voor onze creativiteit?

We doen het sinds de lockdowns steeds meer: online vergaderen. Maar is het eigenlijk wel goed voor onze creativiteit?

Volgens een artikel in Trouw niet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het constant kijken naar mensen via een scherm zorgt voor een andere focus. Waar je ogen normaal gesproken door een vergaderzaal dwalen, ben je nu vooral gefocust op de gezichten van je collega’s. Het resultaat? Een blikvernauwing. En laat dat nou net funest zijn voor je creativiteit.

Om te brainstormen is het misschien dus beter om elkaar in het echie te zien, maar gelukkig is er ook goed nieuws: beslissingen maken gaat via een scherm net zo goed als in een vergaderzaal. Fijn!

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Bruno Emmanuel/Unsplash.com