Ja, ook jij kunt mediteren: 4 tips voor als je ermee worstelt

Voor velen van ons voelt meditatie vooral frustrerend. Want waarom raak je zo snel afgeleid? Kun je moeilijk stilzitten? Wil je je telefoon er meteen bijpakken? Voor iedereen die snel afgeleid raakt: zo wordt mediteren makkelijker.

Meditatie hoort rustgevend te zijn, maar kan heel wat frustratie met zich meebrengen als je het gevoel krijgt dat je het ‘fout’ doet. Want de bedoeling van mediteren is dat je je focust op je ademhaling, en om de tien seconden afgeleid raken, voelt dan een beetje als een mislukking. Niets is minder waar, stelt Jeffrey Warren, een meditatieleraar met ADHD, in een artikel voor New York Times.

Er is geen goed of fout

Warren in het artikel: ‘Er is geen goed of fout tijdens meditatie. Zodra je afgeleid wordt, begin je gewoon opnieuw. Dat moment van afdwalen, opmerken is juist een succes. Het beste wat je kunt doen is jezelf accepteren zoals je bent. En als dat inhoudt dat je om de tien seconden afgeleid wordt, dan is dat zo. Je bent mens. Dat is het mooie aan meditatie. Mediteren gaat over mens zijn. Over in dit moment aanwezig zijn, hoe chaotisch dat moment ook is.’

Best een fijn idee dus, dat je tijdens mediteren geen fouten kunt maken. Het maakt de oefening meteen een stuk makkelijker. Wat helpt nog meer om meditatie toegankelijker te maken?

4x tips als je mediteren moeilijk vindt

Word niet boos op jezelf als je gedachten afdwalen, maar wees juist op dat moment wat liever voor jezelf. Je hoeft niet per se op een kussen te zitten om te mediteren. Vind je het lastig om stil te zitten, wees dan op een andere manier in het moment. Poets je tanden bijvoorbeeld mindful. Wees helemaal aanwezig in de activiteit. Hoe ruikt de tandpasta, hoe voelt de borstel op je tanden? Hoe ziet het schuim eruit? Je volledig focussen op iets, is ook een vorm van meditatie. Krijg je het al benauwd bij het idee om tien minuten stil te zitten? Kwel jezelf dan niet en begin met twee minuten, of zelfs één minuut. Je kunt dit dan opbouwen naar een langere periode. Een wandeling in de natuur kan óók mindful zijn. Focus je tijdens het lopen eens op de geuren die je ruikt, op de bladeren die van bomen vallen, op de geluiden die je hoort.

Tekst Bente van de Wouw Bron New York Times Fotografie Dmitry Osipenko/Unsplash.com