Jaloezie in vriendschap is niet vreemd: zo ga je ermee om

We schamen ons er soms voor, maar jaloezie in vriendschap is eigenlijk heel normaal en zelfs gezond, als je er op de juiste manier mee omgaat. Zo komt de emotie je vriendschap ten goede.

Het kan best moeilijk zijn als je merkt dat je vriendin het plotseling heel gezellig heeft met iemand anders. En hoewel iedereen meerdere vriendschappen heeft, kan het toch steken. ‘Ben ik nog wel leuk genoeg,’ ‘wat als ze mij laat vallen’ en ‘straks is ze liever met die ander’ zijn gedachten die door je hoofd kunnen gaan. En dat kan er weer voor zorgen dat je die lastige emotie begint te voelen: jaloezie.

Het klinkt als een gevoel dat je liever kwijt dan rijk bent, maar er zitten ook voordelen aan als je er op de juiste manier mee omgaat. Sterker nog, het kan je vriendschap versterken. Zo kan de angst om iemand te verliezen ervoor zorgen dat je gaat reflecteren, lezen we in een artikel van The New York Times.

Je kunt je gaan afvragen of je een goede vriend bent geweest voor iemand, en wat voor vriend je zou wíllen zijn. Het antwoord dat je op die vragen geeft, kan je gedrag naar die ene vriend ten goede veranderen. Misschien besluit je om beter te gaan luisteren, of af en toe iets attents te doen.

Wat verwacht je van een vriendschap?

Door te kijken waar je jaloezie eigenlijk vandaan komt, kun je ook ontdekken wat je vriendschap nodig heeft om het te versterken. Misschien kom je erachter dat je samen een goed gesprek moet voeren om onderliggende problemen glad te strijken of merk je juist dat de problemen bij jezelf of in je verleden liggen.

Volgens Mark Leary, een professor psychologie en neurowetenschappen aan de Duke University, hebben we alle recht om ons af te vragen: ‘Wat verwacht ik van een goede vriendschap?’ Dr. Leary: “Deze vraag stellen we wel in romantische relaties, maar zelden in een vriendschap. Dat mag anders.”

Het bepalen van je behoeftes en het ontwikkelen van grenzen binnen die vriendschap kunnen weer helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het hechter maken van een band. Jaloezie krijgt dan vanzelf minder ruimte.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Alexis Chloe/Unsplash.com