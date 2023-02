Waarom ‘jezelf vergelijken met anderen’ je soms wel verder helpt

Jezelf vergelijken met anderen wordt over het algemeen niet gezien als iets wat je vaker moet doen. Laat staan als iets wat je verder helpt. Maar niks is minder waar.

‘Comparison is the thief of joy’, sprak Theodore Roosevelt ooit wijs. En gelijk had ‘ie, want jezelf vergelijken, doet je vaak geen goed. En dus is het algemene advies: doe het niet.

Maar dat is lastig, want het is een natuurlijke reactie van je brein om jezelf te vergelijken. Of dit nu is met een oude versie van jezelf, foto’s op social media of de mensen met wie je werkt. Het gebeurt automatisch.

En daarom verschijnen er boeken, artikelen en onderzoeken over het onderwerp: waarom doen we dit en belangrijker, hoe komen we er vanaf?

Vergelijk jezelf wat vaker

Maar ondanks dat je je slechter voelt na een rondje socials, is dat vergelijken ook goed voor ons. Die jaloerse gevoelens die opzetten als je iets wilt wat een ander heeft, geven je inzichten over jezelf en motiveren je om te groeien en beter te presteren, blijkt uit onderzoek.

Jezelf vergelijken brengt kansen met zich mee.

Zo blijkt sociale vergelijking je te motiveren om beter je best te doen. Het geeft je een duwtje in de goede richting om vaker te sporten als je je omringt met anderen die veel sporten. Die vergelijking is motiverender dan dat iemand je aanmoedigt om beter je best te doen.

Het geeft je inzichten over jezelf

Hoe meer je ziet wat anderen doen, hebben en zijn, hoe meer je te weten krijgt wat je zelf wilt. Of je nu jaloers bent op een ander of je minder goed voelt over jezelf, luister naar je gevoelens, bevraag ze en ontdek welke onderliggende behoeften eronder schuilgaan.

Dat hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat je exact wilt wat de ander heeft, maar het geeft je wel inzicht over de richting die je op wilt. En die kan anders zijn dan je in eerste instantie misschien denkt.

Het geeft je feedback

Als je beter presteert dan een ander, helpt vergelijken je om je best te blijven doen. Als je minder presteert dan een ander, motiveert het om een tandje bij te zetten. Als je hetzelfde presteert als een ander, motiveert het je om eens een andere weg in te slaan.

Welke kant je ook kijkt, jezelf vergelijken met anderen geeft je op elk vlak feedback over jezelf. Haal er je lessen uit en gebruik die om beter te worden.

Het helpt je groeien

Jezelf meten aan je vrienden, collega’s of mensen tegen wie je opkijkt, helpt je om te groeien. Het geeft je een idee van hoe je nu presteert en hoe je beter kunt worden in wat je doet.

Comparison might be the thief of joy, maar het maakt je ook sterker als je het op de juiste manier gebruikt.

