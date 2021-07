Kijktip: Samen alleen – De studententijd van je leven en toch eenzaam

Eenzaamheid is niet alleen iets wat onder ouderen speelt. Ook studenten kunnen kampen met het gevoel alleen te zijn. Journalist Nienke van der Wal maakte de documentaire Samen alleen – de studententijd van leven en toch alleen.

In de documentaire vertellen twee studenten, Justus en Marjan, over hun ervaringen met eenzaamheid. Want ondanks dat ze genoeg vrienden hebben en genieten van het studentenleven in Groningen, voelen ze zich toch vaak eenzaam. Door het onbegrip vinden ze het soms lastig dat te delen met anderen.

Ook wanneer je veel vrienden hebt, mist er misschien iemand met wie je kunt bellen als je het moeilijk hebt. Naast de studenten komt ook docent en onderzoeker Jisca Kuiper aan het woord, zij vertelt meer over eenzaamheid onder leerlingen.

Herkenbaarheid

Nienke: “Tijdens mijn studententijd heb ik een halfjaar thuisgezeten vanwege een burn-out, waardoor ik me ook erg eenzaam kon voelen. Ik geloof dat die herkenbaarheid mij over de streep heeft getrokken om me in te zetten voor dit onderwerp en er een documentaire over te maken. Naast dat ik de verhalen een gezicht wilde geven, wilde ik ook aan andere studenten laten zien dat het oké is om je niet altijd top te voelen. Dat eenzaamheid, zelfs in zo’n bruisend leven, heel gewoon kan zijn. En vooral: dat ze niet alleen zijn.”

Begrepen voelen

“Mij heeft het een stapje dichter bij het doorbreken van een taboe gebracht. Zelf sta ik voor meer openheid en acceptatie in deze maatschappij, zeker als het gaat om mental health. Met alle liefde heb ik deze studenten een podium gegeven, in de hoop dat het anderen aan het denken zal zetten of heeft gezet.

Ik heb een aantal mooie reacties gehad van studenten die het fijn vinden dat hier eindelijk over gesproken wordt of die zich er zelfs in herkennen. Al zou deze documentaire maar één student helpen om zich begrepen te voelen, heeft-ie wel iemand geholpen.”

Hieronder kun je de documentaire bekijken.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com