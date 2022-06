Kun je als nachtuil een vroege vogel worden? (+ tips)

Als je elke nacht laat naar bed gaat maar toch vroeg op moet voor werk, dan kan dat behoorlijk vermoeiend zijn. Kun je als nachtuil dan een vroege vogel worden, en hoe pak je dat aan?

Ja, dat kan tot op zekere hoogte, lezen we in een artikel van The New York Times. Zo wordt je bedtijd onder andere door je genen beïnvloed. Sommige mensen slapen beter in op een vroeg tijdstip, anderen vallen juist sneller in slaap in de late (of eigenlijk vroege) uren, na middernacht dus.

Dat slaapritme is genetisch en kan volgens Dr. Ilene M. Rosen, professor en dokter in slaapmedicijnen, niet echt aangepast worden. Maar, het goede nieuws: we kunnen onze interne klok wel het zetje geven om onze bedtijd een beetje te tweaken. Hoe doe je dat dan precies?

Van nachtuil naar vroege vogel

Heb je er weleens aan gedacht dat je natuurlijke bedtijd vroeger dan normaal is (zeg tien uur ’s avonds), maar dat je altijd pas om twaalf uur ’s nachts slaapt omdat je afgeleid wordt? Door Netflix bijvoorbeeld, of je telefoon. Zorg ervoor dat je in de avond geen afleidingen meer hebt en ga naar bed zodra je moe wordt.

Bepaal voor jezelf eerst hoe laat je elke dag wilt opstaan en houd je hieraan, hoe moe je ook bent. Je zult zien dat elke dag op hetzelfde tijdstip opstaan, er ook voor zorgt dat je eerder je bed in wilt duiken.

Krijg in de ochtend meteen zonlicht. Uit onderzoek blijkt dat dit helpt om je slaapritme te ‘verbeteren’. Je lichaam weet als het ware dat het tijd is om op te staan. Begin de dag met een wandeling, bijvoorbeeld. Als het nog donker is bij het opstaan, kun je er ook voor kiezen om een lichttherapielamp aan te schaffen (die bootst zonlicht na).

Probeer in de avond juist kunstmatig licht te verminderen. Maak de kamer donkerder en gebruik geen apparaten meer met blauw licht (zoals televisies, computers en telefoons). Uit onderzoek blijkt namelijk dat blauw licht je slaapritme overhoop haalt.

En vooral belangrijk: probeer je aan je slaapritme te houden. Ga je doordeweeks vroeger naar bed, doe dit dan ook in het weekend. Eén late nacht kan ervoor zorgen dat je weer van voor af aan kunt beginnen met het tweaken van je biologische klok.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Erica Marsland/Unsplash.com