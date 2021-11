Langzaam leven: 13 haalbare tips om het te proberen

Het klinkt zo fijn, een langzaam leven. Een stuk makkelijker gezegd dan gedaan wel, met ons vaak drukke bestaan. Zo pas je het toe in kleine stappen.

Ergens uren de tijd voor nemen in plaats van minuten, niet te veel willen of moeten op een dag en vooral extra tijd hebben om gewoon te zijn. Het klinkt zo ideaal, maar soms lijken de stappen naar een rustiger leven zo groot dat we al snel de handdoek in de ring willen gooien. Gelukkig kunnen we die grote stappen een stuk kleiner maken. Want langzaam leven hoeft niet in één dag te lukken, en deze kleine initiatieven geven je toch het gevoel dat het leven wat vertraagt.

13 tips voor een langzaam leven

Pak wat vaker de fiets in plaats van de auto (of, als de eindbestemming niet ver weg is, ga lopen). Start met een moestuin. Hoeft geen grote te zijn, een paar potjes met kruiden in de vensterbank telt wat ons betreft ook. Neem écht de tijd voor iets en laat multitasken voor wat het is. Laat je telefoon eens voor wat-ie is tijdens het koken, of luister aandachtig naar iemand zonder met andere dingen bezig te zijn. Doe wat vaker niets op momenten dat je moet wachten. Waar we eindelijk tijd hebben om even stil te staan, te mijmeren en te reflecteren, pakken we al snel onze telefoon erbij. En zo vullen we de lege momenten opnieuw ergens mees. Probeer die wachttijd eens bewust leeg te houden, en zie wat er gebeurt. Maak een wandeling in je pauze. Neem de tijd voor je ontbijt. Laat de televisie wat vaker uit en pak in plaats daarvan een boek. Ga wat vaker de natuur in. Zeg vaker nee. Je hoeft niet overal bij te zijn als je dat niet wilt. Kijk waar je ‘nee bedankt’ op kunt zeggen en creëer zo meer tijd voor wat je echt belangrijk vindt. Laat je mobiel een paar uur links liggen. Die berichtjes lopen niet weg. Eet je maaltijden langzamer en bewuster. Ga er echt voor zitten, neem pas weer een hap als je mond leeg is en probeer geen afleiding te zoeken tijdens het eten. Bekijk eens kritisch welke mails je ontvangt. Lees je ze allemaal? Zit er veel spam tussen? Je uitschrijven voor mails waar je geen behoefte meer aan hebt, geeft niet alleen meer tijd, maar ook meer rust in je hoofd. Start met een dagboek en schrijf er af en toe in. Het hoeft echt niet elke dag en ook niet op een vast moment, maar door gedachten, emoties en gebeurtenissen van je af te schrijven komt er hopelijk meer ruimte in je hoofd vrij.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Gaelle Marcel/Unsplash.com