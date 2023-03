Wat verveling je brengt (en hoe ga je ermee om)

Zodra we ons vervelen, willen we daar eigenlijk zo snel mogelijk weer vanaf. Want: saai, niet productief en ongemakkelijk. Toch? Maar verveling kan je ook veel leren.

Wat brengt verveling je eigenlijk? En wat doe je als je je verveelt, maar een bepaalde taak wel wilt afvinken?

Jezelf vervelen is een luxeprobleem

Begin 1900 voorspelde econoom Keynes dat teveel vrije tijd het probleem van de toekomst zou zijn. Geen stress, geen overconsumptie, maar vrije tijd. En daarmee verveling.

Hoezo? Omdat we door de industriële revolutie en automatisering minder hoeven werken. We zouden van zeven, naar vijf, naar vier, naar twee werkdagen per week gaan. Of naar twee uur werken per dag.

En met zo weinig werk en zoveel vrije tijd, ligt verveling op de loer. En die verveling zou weleens voor mentale problemen kunnen zorgen.

Gebrek aan verveling

Maar puntje bij paaltje is het niet de verveling die ons soms parten speelt, maar juist het gebrek eraan. Het weinig tijd hebben voor niksen en altijd het gevoel hebben dat je door moet gaan.

En als we ons dan vervelen, weten we niet hoe we ermee om kunnen gaan. Het voelt onwennig, onproductief en oninspirerend. Maar verveling brengt je inzichten die je helpen om weer verder te kunnen.

De vraag is dus eigenlijk: hoe kun je je vervelen en wat leert het je? Met name in tijden waarin de nadruk ligt op productiviteit.

Waarom vervelen we ons?

Erin Westgate doet al jaren onderzoek naar het fenomeen verveling en vertelt aan The New York Times dat we ons vervelen om drie redenen:

Als je moeite hebben met opletten omdat een taak te makkelijkis Als een taak te moeilijk of overweldigend is Als een taak niet zinvol lijkt Als je geen doel hebt of niks te doen hebt

Zodra je weet waarom je je verveelt, meent Erin, kunt je je verveling aanpakken.

Wat te doen als je je verveelt

Als je je verveelt, wil je eigenlijk zo snel mogelijk wat anders doen. Of dit nu komt door een taak die te makkelijk of te moeilijk is, of omdat je gewoon even nergens zin in hebt.

Maar wat doe je als je je verveelt en je iets wel wilt (en soms moet) afmaken?

Probeer de taak te tweaken. Is een taak te makkelijk? Geef er dan een spannende of leuke twist aan (zet een leerzame podcast aan tijdens een routinematige klus). Is het te moeilijk? Breek de taak op in kleine stukjes.

Is een taak te makkelijk? Geef er dan een spannende of leuke twist aan (zet een leerzame podcast aan tijdens een routinematige klus). Is het te moeilijk? Breek de taak op in kleine stukjes. Geef een nieuwe invulling aan de taak. Voelt een taak zinloos? Geef er dan meer betekenis aan door er een doel aan vast te knopen of het in een groter geheel te zien. Boodschappen doen voelt misschien zinloos, maar dat verandert als je het ziet als een taak om jezelf en je gezin gezond te houden.

Voelt een taak zinloos? Geef er dan meer betekenis aan door er een doel aan vast te knopen of het in een groter geheel te zien. Boodschappen doen voelt misschien zinloos, maar dat verandert als je het ziet als een taak om jezelf en je gezin gezond te houden. Vermijd je telefoon. Als je je lusteloos voelt en even niet weet wat je met jezelf aan moet, leg je telefoon dan aan de kant. Onderzoek toont aan dat onze telefoon juist verveling bij ons oproept. Sterker nog: het weerhoudt ons ervan om er juist constructief mee om te gaan, meent Erin.

Tip: maak een lijst met dingen die je kunt doen op de momenten dat je je laks en inactief voelt. Denk aan: dansen, wandelen, lezen of een vriend(in) bellen.

Wat verveling je leert

Verveling vertelt ons dus veel over onszelf en de dingen die we doen. Gebruik het dan ook als een tool om jezelf beter te leren kennen en dingen anders te doen.

En vergeet niet: jezelf af en toe vervelen is ook goed voor je. Niets doen brengt je tot rust, geeft je nieuwe energie en brengt je op andere gedachten.

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 20 maart 2023