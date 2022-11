Last van paniekaanvallen? Deze simpele truc kan helpen

Wie last heeft van paniekaanvallen, weet hoe moeilijk het is om weer in het nu te komen. Hoe stop je met panikeren als je lichaam nog steeds denkt dat het in gevaar is? Deze simpele truc kan helpen.

Het enige wat je ervoor nodig hebt, is een vriezer en water. In 2020 plaatste psycholoog Dr. Julie Smith een video op TikTok waarin ze laat zien hoe je met een blokje ijs een paniekaanval kunt verminderen. In een artikel voor Parade bevestigen twee experts op het gebied van mentale gezondheid dat het ook echt werkt. Hoe zit dat precies?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst weten wat een paniekaanval nou eigenlijk inhoudt. Volgens psycholoog Kaylee Friedman begint zo’n aanval met een bepaalde bedreiging. Dat kan een echte bedreiging zijn, zoals een beer die naar je toeloopt, of een voorgestelde bedreiging, zoals een angstgedachte. Ook een hard geluid kan zo’n paniekaanval oproepen.

Zo werkt ijs bij paniek

Friedman: “Ons zenuwstelsel wordt geactiveerd en dit wekt de vluchten-of-vechten-reactie op. Onze hartslag versnelt, de bloeddruk verhoogt, de spijsvertering stopt en het gedeelte van ons brein dat verantwoordelijk is voor logica en communicatie, gaat ‘offline’ om ruimte te maken voor het instinctief reageren op gevaar. Een hele normale en gezonde reactie op een bedreiging.” Maar, vertelt Friedman in het artikel, bij een paniekaanval blijf je in deze vluchten-of-vechten-reactie hangen.

Dan komen we weer terug bij de ijsblokjes van Dr. Julie Smith. Hoe kan het dat contact met ijs weer rustig maakt? Volgens Dr. Albers kunnen we het aanraken van ijs tijdens een paniekaanval, een mindfulness-oefening noemen. De sensaties die je voelt bij het aanraken, halen je weer terug naar het nu. De stofjes die erbij vrij komen, zijn een tegengif voor de paniek in je lijf. Hoe gebruik je die ijsblokjes dan?

Zo gebruik je ijsblokjes tijdens een paniekaanval

Je kunt het ijs in je handen houden en je focussen op de temperatuur en de structuur ervan. Je kunt een ijsblokje over je blote arm laten glijden. Je kunt een ijsblokje in je mond houden en het tegen je gehemelte aandrukken. Je kunt het ijs over je gezicht laten glijden (dit verlaagt je lichaamstemperatuur en daarmee ook je hartslag). En dan de pittigste: je hoofd in een kom met ijswater houden voor een paar seconden.

Waar ijs dus kan helpen bij het stoppen of verminderen van een paniekaanval, is het geen oplossing voor mentale problemen. Heb je vaak last van angst en paniek, overweeg dan professionele hulp.

Tekst Bente van de Wouw Bron Parade Fotografie Peinge Nakale/Unsplash.com