Last van vliegangst? Zo kun je dat aanpakken

Flow’s creative director Irene had een tijd last van diverse angsten, waaronder vliegangst. Hoe pakte ze dat aan?

Er was een periode in mijn leven dat ik veel last had van angsten. Inmiddels ben ik blij dat ik ouder ben en veel over mezelf heb geleerd en over hoe dat werkt (angsten) maar toen ik twintig/dertig was en er middenin zat, had ik geen idee wat me overkwam. Het leek wel of ik niet meer zorgeloos kon leven, steeds kwam er een nieuwe angst bij (angst voor autorijden, angst voor kleine ruimtes, angst voor ergens niet uit te kunnen etcetera). En ook: vliegangst.

Om ervan af te komen volgde ik een training bij Stichting Valk . Daar leerde ik ten eerste veel over hoe de geest werkt, en dat angsten vaak opkomen naarmate je meer controle zoekt en dat ook stress vaak de boel erger maakt. Door de stress gaat je geest zich vernauwen, ga je steeds meer focussen en ga je als een dolle houvast zoeken, en dan nemen angsten toe, want over sommige dingen heb je nu eenmaal geen controle. Ook leerde ik dat hoe meer ik aan mijn angsten toegaf, hoe erger het zou worden.

Weken van tevoren buikpijn

In het begin van de meerdaagse training was ik nog best een beetje stoer. Ach ja, ik had dan wel wat angsten, maar het viel eigenlijk ook allemaal nog wel mee. Ik ging nog wel met het vliegtuig op vakantie en redde me best in het leven. Maar als ik echt goed naar mezelf keek, zag ik wel dat het steeds wat slechter ging.

Ik ging steeds meer dingen vermijden, maakte me over van alles zorgen, was vaak heel gestresst en ja, ik vloog wel maar had wel weken ervoor al buikpijn en als ik eenmaal ik het vliegtuig zat voelde ik één grote paniek van binnen. In mijn hoofd was ik alleen maar bezig met hoe de stewardessen keken, welke geluiden ik hoorde, nam ik al een video op voor mijn nabestaanden. Ik keek naar alle schroeven bij de vleugels en of die wel goed vastgedraaid waren.

Ik kon niet anders dan loslaten

Maar gelukkig was daar stichting Valk (en daarna ook nog een mindfulness training), en leerde ik mijn gedachten te zien voor wat ze zijn: maar gedachten. Leerde ik over angst en stress en loslaten. En toen we in de buik van een vliegtuig keken tijdens een van de vliegangsttrainingsdagen, zag ik dat ik echt niet anders kon dan loslaten. Ik zat dan wel de schroefjes in de vleugel te tellen, hier in de buik was een enorme wirwar van draden en knoppen, daar had ik echt geen controle over.

Uiteindelijk lukte het me over mijn angsten, inclusief mijn vliegangst heen te komen. En tegenwoordig stap ik (los van de vliegschaamte dan) ontspannen in een vliegtuig. Dan zie ik het als een cadeau. Een moment voor mezelf, waarin ik tijd heb om even niets te doen, terwijl anderen (de stewardessen, de piloot) voor me zorgen.

Mijn angsten en ik, soms popt er weer wat op, en dan doe ik niet boos of stoer en duw ik de angst niet weg, maar denk ik: oh daar is er weer een. Dan kijk ik ernaar, weet ik dat ik misschien wat te veel stress heb waardoor de angsten weer komen, en ben ik een tijdje extra lief voor mezelf. En dan verdwijnen ze weer. Wat is het toch fijn dat ik mezelf inmiddels zo goed ken.

Tekst Irene Smit