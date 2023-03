Hoe luister je eigenlijk naar je lichaam?

Een goede graadmeter om jezelf te geven wat je nodig hebt, is door te luisteren naar je lichaam. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd zo makkelijk als het klinkt.

In onze drukke maatschappij die wordt gedomineerd door deadlines, targets en een volle agenda, blijft er weinig tijd over voor jezelf. Tijd om te luisteren naar wat je lichaam nodig heeft.

Hoe vaak luister jij naar je lichaam?

Zeg nou zelf: sta jij vaak genoeg stil bij hoe je je voelt en wat je nodig hebt? Trap je bijvoorbeeld op de rem als je merkt dat je te veel van jezelf hebt gevraagd of vind je het lastig om de signalen van je lijf op te pikken?

Wat je in je lichaam ervaart, geeft je inzicht in wat goed voor je is. Maar we zitten vaak te veel in ons hoofd om die signalen op te merken en ernaar te luisteren.

Dat is niet zo gek, want in diezelfde drukke maatschappij voert het brein vaak de boventoon. We maken keuzes met ons brein en laten ons leiden door onze gedachten en rationele beslissingen en negeren wat ons lichaam ons vertelt.

Connectie tussen lichaam en geest

En dat is zonde, want juist de connectie tussen die twee is wat ons veel leert. Ons brein en lichaam werken samen om ons te vertellen wat het beste voor ons is.

“Je lichaam en geest zijn één geheel. Je hele bestaan is gebaseerd op feedbackloops: je lichaam luistert naar geest en je geest luistert naar je lichaam,” schrijft Deepak Chopra op Oprah.com.

Maar in plaats van luisteren naar die feedbackloops, laten we ons leiden door ons brein. Als we moe zijn, verdwijnen we liever tot middernacht in een Netflix-serie dan dat we een boek lezen en vroeg ons bed induiken – wat ons lichaam juist nodig heeft.

Leer luisteren naar je lichaam

Hoe we beter leren luisteren naar ons lichaam? Dat begint bij het vergroten van ons bewustzijn en hiernaar handelen, meent Chopra. Want geloof het of niet: elke cel in ons lichaam weet hoe je je voelt, of dat nu blij, gestrest, angstig of verdrietig is.

Dat blijkt ook uit onderzoek. Ons lichaam heeft door wat er gebeurt, maar als we te veel in ons hoofd zitten kan dat de signalen van ons lijf onderdrukken.

De kracht van veerkracht

Hoe goed we kunnen luisteren naar ons lichaam, heeft te maken met hoe veerkrachtig we zijn, menen de onderzoekers. Hoe veerkrachtiger, hoe makkelijker je herstelt van een impactvolle situatie.

Wat dat betekent? “Veerkracht gaat over lichaamsbewustzijn en niet over rationeel denken,” vertelt de wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Breinonderzoek in Tulsa aan The New Tork Times.

Het maakt niet uit hoe je slim je bent, als je niet goed naar je lichaam luistert wordt het lastig om in stressvolle situaties je hoofd boven water te houden.

Ademhaling en mindfulness

En die communicatie tussen hoofd en lichaam verbeter je door vaker uit je hoofd en in je lichaam te komen. En dat kan zo simpel zijn als dagelijks een paar minuten focussen op je ademhaling, meent één van de onderzoekers. Met mindfulness, bijvoorbeeld.

Vertrouw je lichaam

Vergeet daarnaast niet op je lichaam te vertrouwen. “Elke cel in je lijf staat aan jouw kant,” schrijft Chopra. Dat betekent dat je miljarden bondgenoten hebt die je helpen om te weten wat het beste voor je is.

Hoe vaker je uit je hoofd stapt en in je lichaam komt, hoe makkelijker het wordt om de signalen op te pikken en erop te vertrouwen.

Dat zal vast en zeker een keer misgaan. Of meerdere keren. Maar hoe meer je oefent, hoe sterker jouw interne graadmeter wordt.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Karen Schipper

Gepubliceerd op 7 maart 2023