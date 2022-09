Maaike: zo overwon ik mijn uitstelgedrag

Moeilijke dingen in het leven zijn er altijd, maar hoe ga je daar precies mee om? In deze serie vertellen redactieleden hoe zij dat doen. Deze keer: managing editor Maaike Beekers over hoe zij haar uitstelgedrag overwon.

Eerlijk gezegd ben ik niet de meest aangewezen persoon om te vertellen over patronen die doorbroken zijn, of gewoontes waarmee afgerekend is. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat ik hardleers zou zijn, al ben ik het daar niet helemaal mee eens. Ik hou van leren, alleen niet zo van áfleren. Misschien neem ik mezelf wel te veel zoals ik ben.

Maar. Wat ik de afgelopen jaren wel geleerd heb is om de administratie te doen. Waar ik dat eerder kon vermijden, heb ik dat altijd gedaan. Cijfers waren nooit mijn hobby, ik was meer van de letters, en als je die cijfers vervolgens demoniseert, zoals ik, beland je in een neerwaartse spiraal.

Eenvoudiger dan ik dacht

Maar toen ik uit elkaar ging met mijn ex, moest ik toch echt zelf de zaken op een rijtje zien te krijgen. En toen bleek dus dat a. hij er zelf ook een potje van maakte. En b. het eenvoudiger was dan ik dacht. Eigenlijk was het vooral een kwestie van:

enveloppen openmaken een belastingman zoeken hem schaamteloos vragen hoe het zit met hypotheek, leningen, rekeningen, afdrachten. En de bijbehorende sulligheidsgevoelens negeren. niet al te bizar lang uitstelgedrag vertonen af en toe eens door je financiële zaakjes scrollen. Mits nodig met een glas witte wijn erbij als verzachting.

Luttele papieren

Van een echte overwinning kan ik niet spreken. Het is ook weer niet zo dat ik voor de gezelligheid wat zit te plussen en minnen in het weekend, of excel-sheetjes maak met inkomsten en uitgaven. En elk jaar moet ik me weer zetten tot het verzamelen van mijn luttele ‘papieren’ voor de belastingman. En moet ik hem steeds weer vragen hoe het ook weer zat en waar ik het in hemelsnaam vandaan moet halen.

Maar ik weet inmiddels dat het uiteindelijk op orde komt. Dat basisvertrouwen is een heel lekker gevoel. Dacht ik vroeger: dat kan ik niet, dat weet ik niet, dat wil ik niet, denk ik nu alleen nog: dat wil ik niet. Maar ik doe het mooi wel.

Tekst Maaike Beekers