Marije bedacht het Kakkerlakje: een klein geïllustreerd boekje

Marije Sietsma is eigenaar van eenmansuitgeverij Loopvis en woont in Arnhem. Ze geeft onder andere kookboeken, Troostpost en het Kakkerlakje uit. In Flow 4 vertelt ze hoe het met haar gaat.

Hoe gaat het met je?

“Eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Ik werk zo hard, zes dagen per week, er is weinig tijd voor reflectie. Op zondag, mijn vrije dag, verschoon ik het hok van de cavia’s, doe iets met de kippen, ga hardlopen op de Veluwe en dan kan ik niets meer. Toch denk ik niet dat ik snel een burn-out zal krijgen. Ik doe iets waar ik echt in geloof. Geluk ervaar ik in kleine momenten. Als ik merk dat het niet om grote namen gaat, maar dat juist het Kakkerlakje met illustraties van een kunst- academiestudent enorm goed verkoopt, bijvoorbeeld.”

Wat zijn Kakkerlakjes?

“Kleine boekjes met mooie teksten en illustraties die je in plaats van een kaart kunt versturen. Sinds ik in 2012 zelf een kruidnotenboek uitgaf, is mijn werk een combinatie van freelance schrijven en boeken maken. Dat laatste ging met vallen en opstaan. Een boek drukken is vreselijk duur, zeker als je het zoals ik duurzaam wilt doen. Twee misstappen en je zit aan de grond.

Ik probeer het nog één laatste keer, met kleinere boekjes, dacht ik twee jaar geleden. Zo kan ik beginnende schrijf- en illustratietalenten een kans bieden, naast grote namen als Tommy Wieringa en Yvette van Boven. Ik heb ze Kakkerlakjes genoemd omdat ik hoop dat ze zich verspreiden als ongedierte, en creativiteit onuitroeibaar is.”

Ben je met één boekje begonnen?

“Nee, met 32. Ik wist: je moet groot inzetten, anders val je weg in de boekwinkel. Met crowdfunding, welwillende boekhandelaren en een paar bekende schrijvers en illustratoren kon ik alles op poten zetten. Een jaar geleden reed ik in een geleende camperbus door Nederland om de Kakkerlakjes met de boekenmolens die ik op maat had laten maken bij de winkels neer te zetten. Ik sliep onderweg; soms draaide ik me om en zat ik met mijn hoofd in een molen. Maar het scheelde veel transportkosten en leverde enorm leuke gesprekken op met winkeliers.”

Slaat het Kakkerlakje aan?

“Mensen beginnen de Kakkerlakjes te ontdekken. Sinds corona verkoopt Het komt goed met tekst van theatergroep BOG. bijvoorbeeld heel goed. Alle leningen heb ik afgelost, schrijvers en illustratoren betaald, en ik kan bijna mezelf gaan betalen. En dan maar hopen dat het geen ‘poké bowl’ blijkt te zijn, die even hot was en daarna weer verdween. Mijn hoofd zit nog vol ideeën. Ik vind dit zo leuk, elk nieuw boekje voelt weer alsof ik een shot adrenaline krijg toegediend.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker