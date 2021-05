Met een persoonlijkheidstest ontdek je jouw talenten en valkuilen

Elkaar – en jezelf – beter begrijpen door middel van een persoonlijkheidstest. Volgens Peter Manders is het een meetlat om samen in gesprek te gaan. We leggen uit wat je kunt met de testen.

Ben jij een ontdekker, een strateeg, een visionair of een uitvinder? Het zijn vier van de zestien persoonlijkheidstypen die worden onderscheiden in de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Een test met 88 vragen wijst uit met welke persoonlijkheid jij het meest gemeen hebt, en welke talenten en valkuilen daarbij horen.

Dit kun je met een test

Peter Manders, manager van grote gemeenteafdelingen, raakte geïnteresseerd in de drijfveren en beweegredenen van zichzelf en zijn collega’s. Toen hij naast zijn baan psychologie ging studeren, kwam hij in aanraking met de persoonlijkheidsmodellen. Hij verdiepte zich onder meer in Myers-Briggs, Insights Discovery en DISC. In die laatste is hij opgeleid als trainer.

“De typen zeggen iets over hoeveel informatie mensen nodig hebben om in beweging te komen, wat hen motiveert, of ze vooral alleen of juist liever gezamenlijk een klus doen,” zegt Manders. “Je kunt er ook uit afleiden welk gedrag mensen onder stress gaan vertonen. Het is handig als je dat weet van elkaar.”

Zo begin je

Online test Myersbriggs.org is de officiële website van The Myers & Briggs Foundation waarop de methode goed wordt uitgelegd. De test kun je doen op Mbtionline.com en kost (voor een individuele deelnemer) omgerekend rond de 40 euro.

16personalities.com is een gratis test; voor nog meer verdieping zijn er premium-opties.

Viacharacter.org heeft net een andere insteek. Nieuwsgierigheid, leergierigheid, creativiteit, zorgvuldigheid, dankbaarheid, een teamplayer zijn: het zijn allemaal karaktereigenschappen die we in meer of mindere mate in huis hebben.

Op de website van VDAB vind je testen die je bijvoorbeeld helpen inzicht te krijgen in welke baan bij je past. Maar ook kun je een test doen om te kijken of je wel tevreden bent over je huidige baan.

Psychologie Magazine heeft een groot aanbod aan allerlei verschillende testen: van ‘hoe ga je om met slaapproblemen’ tot ‘welk type ben je in de liefde’?

Meer lezen?

Met het kaartspel Imagine me leer je je eigen identiteit kennen.

Afscheid nemen van wie we wíllen zijn. Zo doe je dat.

Introvert zijn is een kracht, lees hier waarom.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Rebe Pascual/Unsplash.com