Jezelf wat leuker vinden (of in ieder geval minder streng zijn), het kan

De Amerikaanse Kristin Neff, schrijver en professor aan de universiteit van Texas, doet al jaren onderzoek naar zelfcompassie (letterlijk: het meeleven met jezelf). Uit een van haar onderzoeken blijkt dat maar liefst 78 procent van de mensen het op moeilijke momenten makkelijker vindt om begripvol en aardig te zijn naar een ander dan naar zichzelf. Slechts twee procent van de mensen is compassievoller naar zichzelf en bij twintig procent is het ongeveer gelijk.

Doorgaans vind ik mezelf best een vriendelijk persoon. Open, grappig ook wel. Maar als er iets mis gaat, als ik bijvoorbeeld fouten maak of met mensen bots, komt er een harde kant van mij naar boven. Een strenge juf die afkeurend reageert en mij eigenlijk het liefst met een liniaal zou slaan. Iets liefs zeggen kan ze dan niet. Jammer. Want daardoor raak ik behoorlijk van het pad af en weet ik even niet meer waar ik het moet zoeken. Terwijl, een fout maken, dat overkomt toch iedereen?

Ook mindfulness- en zelfcompassietrainer Marlou Kleve komt het vaak tegen tijdens haar trainingen: mensen die zichzelf afvallen als ze het in hun eigen ogen niet goed doen. Ze vond het tijd voor tegengas en schreef het (werk)boek: Hartvol – De kracht van zelfcompassie. Zelfcompassie betekent volgens Kleve niks meer en niks minder dan aardig zijn voor jezelf, vooral op moeilijke momenten. Jezelf steunen als dat nodig is. Haar werkboek staat vol met oefeningen om dat te leren. Blijkbaar is het niet iets wat we vanzelf doen. Of in ieder geval velen van ons niet.

Zelfbescherming

Om te laten zien hoe hard we soms voor onszelf zijn, laat Marlou Kleve haar cursisten vaak de volgende oefening doen: stel je voor dat een goede vriend(in) van je met iets worstelt. Hij of zij is bijvoorbeeld een belangrijke werkafspraak vergeten. Wat zeg of doe je? Schrijf dat in een paar zinnen op, en beschrijf daarna hoe je reageert als je zoiets zelf zou hebben gedaan. Kleve: “Het verschil tussen wat mensen tegen zichzelf zeggen en wat tegen een ander, is als het verschil tussen dag en nacht.

Tegen een goede vriend of vriendin zeggen ze zoiets als: ‘Vervelend, maar kan gebeuren, is mij ook weleens overkomen.’ Meestal geven ze een tip hoe je zoiets in het vervolg kunt voorkomen. Maar zichzelf maken ze uit voor loser. Ze praten zichzelf de put in, geven zichzelf ervan langs. ‘Hoe kón je zo stom zijn.’ Uren daarna zijn ze nog kwaad op zichzelf.”