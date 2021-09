Een spelletjesavond organiseren: hoe pak je dat aan?

Een spelletjesavond klinkt perfect voor dit najaar, vind je ook niet? Met je vrienden, knus rondom een tafel vol met spelletjes. Maar hoe organiseer je zo’n avond? Het is makkelijk en je hebt weinig nodig.

Je hoeft niet de héle tijd met elkaar te praten

Een spelletjesavond (of -ochtend of -middag, het is maar net wat je leuk vindt) kan heel fijn zijn voor mensen die snel overprikkeld raken. Soms is het prettig om niet de héle tijd in gesprek te hoeven zijn. Ook kun je, als er meerdere deelnemers voor de spelletjes zijn, af en toe een rondje overslaan en op je gemak meekijken vanaf de hoek van de tafel. Omdat je toch bij elkaar bent en spelletjes speelt, heb je wél de gezelligheid en níet de overprikkeling.

Wie nodig je uit?

Het eerste wat je natuurlijk nodig hebt voor een spelletjesavond: leuke mensen die net als jij, van spelletjes houden. Informeer in je omgeving wie er wel en niet in to spellen is. Zo’n avond organiseren met mensen die níet van spelletjes houden is misschien niet zo’n handig idee. Vermeld in je uitnodiging dus expliciet dat het de bedoeling is om een avond lang spelletjes te spelen, zo weet iedereen waar-ie aan toe is.

Welke spellen kies je?

Samen met de mensen die je uitnodigt kun je beslissen: kiezen we voor korte of voor lange spellen? Sommige vormen een avondvullend programma – denk aan Catan, Wingspan of Pandemic. Maar daar moet je natuurlijk maar net zin in hebben. Je kunt er ook voor kiezen om iedereen zijn korte spelletjes mee te laten nemen. Zo kun je heel veel spelletjes uitproberen op één avond. Geschikte spellen hiervoor zijn Keer op Keer, L.A.M.A, Bresk, Bananagram, Boggle, Qwirkle en UNO.

Tip: kies een spel waarmee je even het ijs kunt breken. Een geschikt spel hiervoor is 30 Seconds of 20 Seconds Showdown. Bij deze spelen speel je in twee teams tegen elkaar en zet je even heel veel energie in. Een kwartiertje is voldoende om iedereen te activeren en in dezelfde vrolijke stemming te brengen.

Het is ook een leuk idee om per persoon wat geld in te leggen om samen een nieuw spel te kopen. Een avondje bioscoop kost al gauw een tientje en met een paar tientjes heb je zo een mooi nieuw spel bij elkaar. Misschien kun je op deze manier zelfs een gemeenschappelijke collectie aanleggen.

Maak het gezellig

Een spelletjesavond is natuurlijk niet compleet zonder lekkere hapjes en drankjes. Stel voor om iedereen iets mee te laten nemen of spreek een budget af waarvan één persoon boodschappen doet. Het is natuurlijk niet zo dat degene die de spelletjesavond bij hem of haar thuis organiseert ook de hele catering hoeft te verzorgen; het is juist leuk als je dat samen doet. Heeft niemand zin om de catering te verzorgen? Kan natuurlijk ook; dan organiseer je de spelletjesavond gewoon op locatie. Neem je spellen in dat geval mee naar een leuk café – ook leuk.

Tekst en fotografie Merel Wildschut