Positief denken: zo leer je het in kleine stappen

Vanuit welk perspectief kijk jij naar de wereld om je heen? Drie tips voor positief denken.

Verleg je focus

Ook al ben je van nature pessimistisch, er is altijd speelruimte om iets te veranderen. Veertig procent van je houding is genetisch bepaald, twintig procent wordt beïnvloed door je omgeving en opvoeding. Maar dan blijft er nog altijd veertig procent over voor je mindset: hoe kijk je naar de werkelijkheid? Aan deze mindset kun je sleutelen. Je kunt er bewust voor kiezen om door een andere bril naar de wereld te kijken, in plaats van op de automatische piloot de bekende weg in te slaan. Het leuke is dat je meteen verandering merkt. Als je iets anders doet, krijg je ook iets anders terug.

Geniet van kleine successen

Om optimistischer te worden, is het raadzaam kleine succesjes in te bouwen in je leven. Zet je dromen op papier op allerlei gebieden – werk, relatie, vrije tijd – met daarnaast hoe het nu is. Dan ga je kijken hoe je die droom kunt opdelen in kleine, haalbare stukjes. Iedere keer als zo’n deeldoel lukt, word je beloond met het gelukshormoon dopamine. Elk stapje dichterbij voelt als een overwinning en triggert plezierhormonen.

Kat op schoot

Pik de kleine, positieve ervaringen in het dagelijks leven eruit en koester ze. Stel, je wilt je meer geliefd voelen. Op een gegeven moment kruipt er een kat bij je op schoot of een vriend is aardig tegen je, of iemand op je werk geeft je een compliment. Dat zijn kansen om je geliefd te voelen. Ze zijn misschien klein, maar het zijn echte kansen die je kunt grijpen en je vaak ook bijblijven.

Dat hoeft niet lang te duren; tien tot twintig seconden is genoeg. Je kunt het een paar keer per dag doen, gewoon als zich een kans voordoet. Maar het werkt ook heel goed om hier vaste momenten voor in te bouwen. Las voordat je gaat eten bijvoorbeeld even een momentje in van dankbaarheid.

Tekst Otje van der Lelij Illustratie Ashleigh Joy Photography/Unsplash.com