Schaapfulness: mediteren met schapen (en herder Daniel)

Mediteren, maar dan met schapen. En dat werkt goed, want volgens herder Daniel hebben schapen een natuurlijk talent voor mindfulness, of eigenlijk schaapfulness.

Eerst was hij nog singer-songwriter met de droom om schaapsherder te worden. Nu heeft Daniel zijn eigen kudde én is hij gediplomeerd mindfulnesstrainer. Hij gaat met zijn schapen niet alleen van plek naar plek om de bodem te verbeteren, hij zet zijn kudde ook in om mensen kennis te laten maken met mindfulness.

Op mini-retraite

Tijdens een mini-retraite schaapfulness leer je de simpele technieken uit de mindfulness en yoga. De schapen zullen je volgens Daniel inspireren en ondersteunen om weer in verbinding met jezelf te komen en meer in het nu te leven.

Een fijn moment van ontspanning en even offline zijn, dus. Daniel: ‘Het leuke van deze training is dat het helemaal niets oplevert. En dat het je ook leert om iets minder doelbewust bezig te zijn.’

Hoe ziet zo’n retraite eruit? Herder Daniel neemt je mee met een paar van zijn liefste en meest aanhankelijke schapen. Met de kleine kudde wandel je eerst over een van de mooiste landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. Daarna volgt een meditatiesessie met de schapen en achteraf volgt nog een stiltewandeling. Ook eens proberen? De eerstvolgende workshop schaapfulness vindt plaats op 13 november in Doorn.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Herder Daniel