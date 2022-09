Moe van WhatsApp: geen groepsgesprekken meer alsjeblieft, dank je wel

Ben je net lekker aan het ontspannen, krijg je weer veertig meldingen in één minuut van allerlei verschillende groepchats op WhatsApp. We zijn er een beetje klaar mee, met dat non-stop online sociaal doen.

Eentje voor je sportclub, de verjaardag van je moeder, je vriendinnengroep, alle ouders van de klas, je straat. Het lijkt alsof we voor elke sociale groep en gelegenheid voortaan een aparte chat hebben. Fijn om op de hoogte te blijven, maar ook doodvermoeiend. Want elke dag platsgeslagen worden door honderden meldingen, is voor niemand leuk. Verlaten, dan maar? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Sociaal psycholoog Alain van Hiel (Ugent) vergelijkt in krant De Morgen die groepchats een beetje met een rattenval: ‘Als mens willen we graag met andere mensen praten, of dat nu offline of online is. Maar bij WhatsApp-groepen is er sprake van een alles-of-nietssituatie. Als je de groep verlaat, weet je helemaal niets meer. Maar te veel sociaal contact leidt tot stress. Ratten die in grote aantallen in een kooi leven, worden op termijn zot van die drukte. Ik zeg niet dat WhatsApp zo’n rattenval is, maar het doet mij er wel aan denken.’

Ontsnappen aan de online drukte

Wat doe je als je gek wordt van die WhatsApp-drukte? Je kunt uiteindelijk toch besluiten om een groep te verlaten.Volgens technologiesocioloog Ben Caudron kun je dan maar beter gewoon eerlijk zijn en zeggen waarom je vertrekt, in plaats van te gaan zonder uitleg. Caudron in De Morgen: ‘Anders is er altijd het risico dat mensen zelf op zoek gaan naar een reden en denken dat zij de oorzaak zijn voor je vertrek.’

Een andere optie is om wel in de groep te blijven, maar je meer naar de achtergrond te begeven. Geef net zoals in de situatie hierboven wel aan waarom je minder reageert, en wees daar gewoon eerlijk in. Je kunt ervoor kiezen om je meldingen van groepchats uit te zetten en één keer per dag te kijken of je nog iets gemist hebt. Dat scheelt al een heleboel.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron De Morgen Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com