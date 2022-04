Moeten we nog terugwillen naar dat oude leven vol prikkels?

Weer terug naar kantoor, opnieuw in de file staan en een agenda die steeds voller wordt. Ons oude leven vol prikkels lijkt zijn rentree te maken, maar moeten we dat wel willen?

Waar we eerst zo gewend raakten aan avondjes op de bank, thuiswerken en minder afspreken, lijkt nu ineens weer alles mogelijk. We kunnen op vrijdagavond weer naar het theater, werkgevers eisen dat we ons gezicht weer op kantoor laten zien (in sommige gevallen gewoon weer vijf dagen in de week) en agenda’s lijken weer dicht te slippen. Echt vrolijk worden we daar niet altijd van.

Online editor Bente herkent dat. Die vond dat leven zonder prikkels eigenlijk wel lekker. “Nu voel ik steeds meer druk van buitenaf om dat oude normaal weer in te gaan, ook al vind ik mijn leven zoals het nu is veel rijker. Omdat ik inmiddels goed ben geworden in nee zeggen, blijft mijn agenda alsnog lekker leeg, maar geen ja zeggen wordt wel steeds moeilijker. Vooral als de mensen om me heen wél langzaam terugslippen in dat oude, drukkere leven.”

Sociaal dilemma

Frenk van Harreveld, hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de UvA, bestempelt die druk om onder andere weer naar kantoor te komen als een sociaal dilemma. In Het Parool zegt hij: ‘Op het moment dat veel collega’s thuiswerken, heb je niet het gevoel iets te missen.

Maar zodra iedereen weer naar de zaak gaat, en jij werkt als enige een beetje hybride thuis, zal de drang om ook naar de zaak te gaan toenemen. Er is een zogeheten ‘kritische massa’ nodig om een kantelpunt in beweging te zetten, maar die is er niet zolang veel collega’s thuisblijven.’

Daar komt bij dat de mens ook niet zo goed is in verandering. Zijn we net gewend aan ons nieuwe leven, moeten we weer terugschakelen naar hoe het was. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Zo zegt Bob van Dam, gedragspsycholoog bij de Behavior Change Group in datzelfde artikel dat het nieuwe normaal, met minder prikkels dus, beter past bij onze behoefte om meer thuis te werken.

Volgens de gedragspsycholoog hebben we onder andere door de lockdown ervaren hoe het leven óók kan. Meer de natuur in, vaker een boek lezen en minder dingen moeten. Van Dam: ‘Als samenleving zijn we wel herijkt.’

We moeten ons dus afvragen of we wel terugwillen naar dat oude normaal, en hopelijk denken ook de werkgevers daar extra goed over na. Voor Bente wordt het in ieder geval een goede oefening om nee te blijven zeggen waar dat kan.

Tekst Bente van de Wouw Bron Het Parool Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com