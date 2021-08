Motivatie om te wandelen: een kleurenwandeling

Ik heb het niet bijgehouden, maar tijdens de lockdowns moet ik honderden kilometers hebben gewandeld. We konden niet veel, maar wandelen kon altijd. Nu de wereld weer meer open is, merk ik dat ik het lastiger vind op pad te gaan. Misschien helpt het om een kleurwandeling te maken.

Nee, je hebt geen trend gemist, een kleurenwandeling is geen officieel ‘ding’. Het is iets wat ik voor mezelf heb bedacht om het wandelen leuker en makkelijker te maken.

Kies een kleur

Het is ontzettend eenvoudig: je gaat naar buiten en je focust op een bepaalde kleur. Maak het jezelf wat lastiger door niet voor bijvoorbeeld rood of blauw te kiezen, maar ga voor specifieke kleuren zoals lila, okergeel of babyroze. Tijdens je wandeling kijk je extra goed om je heen om die kleur te vinden. Dat kan zijn in de vorm van bloemen en planten, maar het kunnen ook voordeuren, voorwerpen in etalages van winkels, of fietsen zijn.

Oog voor je omgeving

Het focussen op een bepaalde kleur maakt mijn wandeling niet alleen een beetje ‘spannender’ (je hebt iets te doen), maar het maakt ook dat ik meer oog heb voor mijn omgeving. Grappig genoeg denken we vaak dat we onze omgeving van binnen en buiten kennen, maar als je gaat focussen op een bepaalde kleur zal je merken dat je dingen ziet die je nooit eerder zag. Hierdoor ben ik mijn vaste wandelroutes weer meer gaan waarderen.

Vastleggen

Wat een kleurenwandeling voor mij extra leuk maakt, is wanneer ik foto’s maak van de objecten die ik tegenkom in de kleur die ik gekozen heb. Zo kwam ik laatst thuis met vier foto’s waar iets in de kleur lila op stond. Je zou een mapje kunnen aanleggen met de foto’s die je gemaakt hebt tijdens je kleurenwandelingen. Een leuke reminder aan hoe veel moois er te zien is en hoe fijn wandelen is.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Annie Spratt & Avery Evans/Unsplash.com