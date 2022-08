Nee, nee en nog eens nee: zo pak je je eigen leven weer terug

Overvolle agenda’s met dingen en taken die eigenlijk niet (meer) passen bij onze waardes. Hoe pak je je leven weer terug? Het begint met prioriteiten stellen en nee leren zeggen.

Er zijn volgens een artikel in Vox genoeg redenen waarom we onze agenda’s zo vol stampen. Het idee dat we altijd ambitieus en hardwerkend moeten zijn, de verwachting dat vrouwen werk- en thuisleven perfect combineren, het people pleasen dat er bij velen zo in is gebakken. En al die grote problemen als klimaatverandering, politieke onrust en economische spanning lijken misschien minder zwaar als we afgeleid worden door een oneindige to do-lijst.

‘We zijn gesocialiseerd,’ zegt therapeut Mona Eshaiker in het artikel, ‘om te geven om mensen, om te helpen en om bij te dragen. En als we dat zonder grenzen of limieten doen, raken we opgebrand. Daar heeft niemand wat aan.’ Het bijkomende perfectionisme zorgt er ook nog eens voor dat we constant bezig zijn met de buitenwereld. Hoe komen we over? Hoe horen we te zijn? Hoe kunnen we het nóg beter doen?

Wat als goed, goed genoeg is?

Hoe zou ons leven eruitzien als we ons wat minder druk maakten om al deze dingen? Wat als goed, goed genoeg is? Een taart uit de supermarkt meenemen naar een feestje in plaats van hem zelf te maken, het beddengoed eens niet strijken, je mail niet meer checken na werktijd.

Het enige wat vaak in de weg zit, is je eigen schuld- of plichtsgevoel. Wat als je dat wat meer loslaat? Zo pak je je eigen leven weer terug volgens de experts (zoals auteur Sarah Knight) in het artikel van Vox.

Zo pak je je eigen leven (deels) weer terug

Ga je to do-lijst of de afspraken in je agenda na en vraag jezelf af: waarom doe ik dit? Geeft of neemt het energie? En doe je het uit angst (bijvoorbeeld omdat je bang bent dat je anders niet leuk gevonden wordt) of omdat het bij je waarden past? Natuurlijk kun je niet overal nee tegen zeggen. Je moet nou eenmaal werken, rekeningen moeten betaald worden. Begin bij de kleinere verplichtingen: zitten er dingen bij die je kunt schrappen? Denk aan afspraakjes met een vriendin waar je eigenlijk geen connectie meer mee hebt, het doen van dagelijkse boodschappen terwijl je ook één keer in de week kunt gaan als je het goed plant, die extra klus omdat je geen nee durfde te zeggen. Als je tegen deze kleine dingen nee begint te zeggen, houd je veel tijd over om dingen te doen waar je wél blij van wordt. Als je goed bent in iets, en de omgeving dit ook van je weet, betekent dit niet dat jíj het ook altijd moet doen. Zeg gerust eens een keer nee als je weer eens gevraagd wordt om het gezamenlijke uitje met de familie te plannen. Als je je ergens aan irriteert of iets je dwars zit, het consistent te laat komen van een collega bijvoorbeeld, vraag jezelf dan af of het het waard is om hier energie aan te geven. Doe een stap terug en bedenk jezelf: raakt dit mij op wat voor manier dan ook? Als het antwoord nee is, laat het dan los. Maak voor jezelf een lijst met dingen die je belangrijk vindt, en start daarna met grenzen aangeven als bijkomende taken, afspraken of klussen niet overeenkomen met jouw prioriteiten. Je hoeft niet naar dat ene feestje van een vage kennis te gaan als je batterij al leeg is na een werkdag. En als je voldoende slaap krijgen belangrijk vindt, bedenk jezelf dan of je echt naar de bioscoop wil op een doordeweekse dag. Nogmaals, overal nee tegen zeggen is een onmogelijke taak, maar niet overal ja tegen zeggen, dat is haalbaar en verrijkend.

Tekst Bente van de Wouw Bron Vox Fotografie Sylwia Bartyzel/Unsplash.com