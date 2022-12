Nieuwe doelen: zo maak je een jaarplan voor 2023

Reflecteren op het oude jaar en plannen maken voor het nieuwe: het is niet alleen nuttig, maar ook nog eens leuk en verrijkend om te doen. Hoe pak je het maken van zo’n jaarplan aan?

Doelen stellen klinkt zo… saai, misschien. Of de oorzaak van schuldgevoel omdat je dat doel vervolgens niet behaalt. Toch heeft het zin om zo’n voornemen te maken, mits je het op een haalbare manier doet. Rick Pastoor, schrijver van het boek Grip, is fan van het jaarplan. Pastoor in een artikel van Volkskrant: ‘Vaak maken we geen tijd vrij voor belangrijke vragen over wat je beweegt en waar je naartoe wilt, maar je doet jezelf ernstig tekort als je hiervoor wegloopt.’

Wat is zo’n plan dan precies? Simpel gezegd schrijf je hierin je doelen voor volgend jaar op. Niet alleen op werkgebied, maar juist ook op privégebied. Misschien wil je in 2023 meer boeken lezen, of vaker nieuwe recepten proberen. Of je besluit om in het nieuwe jaar écht aan die nieuwe hobby te beginnen.

Maak je doelen concreet

Wat je doel ook is, volgens Pastoor is het een goed idee om dat concreet te maken. Schrijf dus niet op: ‘Ik wil meer nieuwe recepten proberen.’ Wat beter werkt: ‘ik ga vier nieuwe recepten per maand koken, en dat doe ik door op iedere zaterdagavond een diner te maken.’ Pastoor in Volkskrant: ‘Als je structureel de techniek oefent om klussen op te delen in kleine behapbare taken, zul je versteld staan van hoeveel je kunt bereiken.’

De Grip-schrijver raadt ook aan om je doelen op te delen in een tijdsbestek van een kwartaal. Want een maand is te kort om je doelen te behalen en een jaar weer te onoverzichtelijk. Nog een tip: plan niet teveel doelen in één kwartaal, want dan heb je ook grote kans dat je er een paar niet gaat behalen. Ergens tussen de vier en zeven is ideaal volgens Pastoor.

Vind je zo’n jaarplanning maar niks, dan is het reflecteren op het oude jaar ook een goed idee. Wat werkte wel en wat niet? Waar haalde je energie uit en wat zou je de volgende keer anders doen? Pastoor: ‘Je wordt je bewust van de mooie dingen die je hebt meegemaakt en krijgt meteen zin om aanpassingen door te voeren’.

Tekst Bente van de Wouw Bron Volkskrant Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com