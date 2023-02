Nieuwe vrienden maken via een app, werkt dat?

Een datingapp, maar dan voor nieuwe vrienden. Hoe gaat dat in zijn werk? Journalist Jantine Jongebloed verlangde naar nieuwe aanwas in haar vriendenkring en praat je bij.

Stap 1. Je profiel

Hoe profileer je je op een vriendschapsapp? Anders dan als je op romantische of seksuele strooptocht bent? Ik vul op Bumble mijn leeftijd en beroep in, en druk een paar voorgeprogrammeerde buttons in. ‘Soms’ bij sport, ‘gezelligheidsdrinker’ bij alchoholgebruik, ‘atheïst’ bij geloof (of ben ik een agnost?) en ik vertel mijn mede-appgebruikers dat maagd mijn sterrenbeeld is, al vraag ik me af of dat laatste iemand boeit.

De categorie ‘films die je gezien moet hebben’ lijkt me meer iets zeggen over wat voor persoon en gezelschap ik ben – ik vul Drive My Car in, mijn nieuwe lievelings – en daarna koppel ik Spotify aan mijn profiel zodat mijn laatst beluisterde muzikanten in mijn profiel verschijnen. Wie weet hengel ik zo nog wel een concertvriend binnen.

Ik schrijf een kort voorsteltekstje en selecteer drie foto’s voor erbij. Een van mij in de zon (zie mij een levensgenieter zijn), een van mij met een cocktail in m’n hand, en een foto met een vriendin aan mijn zij, zodat mensen zien dat ik heus al wel vrienden heb.

Stap 2. Het swipen

Bij mijn vijfjarige nichtje ontstaan vriendschappen volledig organisch. Maar waar selecteer ik op als ik het voor het kiezen heb? Zoals dat ook bij romantisch daten destijds ging: binnen een nanoseconde heeft mijn onbewuste bepaald of iets een match zou kunnen zijn. Een 35-jarige vrouw met onbeduidende tattoo? Leuk. Iemand die zichzelf omschrijft als ADHD-er? Ik weet niet of dat met mij matcht. Getrouwde man met twee jonge kinderen? Hm, misschien maar niet.

Dan verschijnt N. (vrouw, 31 jaar), een journalist die zegt dat ze absurdistische humor heeft, en ik swipe haar naar rechts. Het is vast niet ongewoon, maar het valt me op dat ik geneigd ben mensen aan te klikken die op het eerste gezicht een beetje (of veel) op mij lijken. Vrouwen met dezelfde kledingstijl, muziek- of filmvoorkeuren, mensen die mijn vriend al hadden kunnen zijn.

Maar was ik niet op zoek naar mensen buiten mijn eigen kring, mensen met andere levens en andere kijk op de wereld dan ikzelf? Ik neem me voor om wat avontuurlijker te swipen.

Stap 3. De match

Mijn match J. (vrouw, 34 jaar) is lekker to the point en vraagt na vier uitgewisselde zinnen in de app al of ze mijn nummer mag. J. is een beetje zoals ik, maar ook een beetje anders. Waar ik mijn vrije tijd en geld voornamelijk uitgeef aan musea- en theaterbezoeken, blijkt zij een rasechte buitensporter. De foto’s van haar op een wakeboard, gravelbike en surfplank imponeren me een beetje. Grappig genoeg heb ik nul vrienden die aan dat soort sporten doen.

We spreken een paar dagen later af voor een wandeling met koffie voor onze werkdag begint. Na tien minuten wachten is er nog geen J. in zicht, en opeens vraag ik me af: shit, kun je in vriendschapsland ook worden gecatfisht? Dan belt ze me op, en zegt dat ze zich net beseft dat ze zich in de dag heeft vergist, sorry sorry, en binnen vijf minuten bij me is. Ze komt stralend, energiek en vrolijk op me afgefietst, en mijn ietwat introverte aard ontdooit meteen als ik naast haar loop. We praten over onze levens, onze huizen, ons werk, de reizen die we maakten, waar we blij van worden. We spreken we af dat we elkaar binnenkort nog eens zullen zien.

Gek genoeg voel ik bij thuiskomst dat ik ondanks de leuke klik de ‘spark’ niet helemaal voelde. Geeft niks: om de liefde van mijn leven te ontmoeten had ik ook zo’n veertig dates aan volharding nodig. Een nieuwe verbinding voor het leven vinden vergt goed zoeken.

Stap 4. Het resultaat

Terwijl de app me deze weken notificaties stuurt, me op de hoogte brengt van nieuwe matches en berichtjes, raak ik in contact met een vriend van mijn zus die een boek komt lenen en blijft hangen. Een oude werkrelatie wandelt mijn privéleven binnen en nodigt me uit voor een diner, en een Instagram-contact vraagt me mee voor een biertje in onze gezamenlijke buurt.

Het lijkt wel alsof ik door het Bumble-experiment meer opensta voor nieuwe verbindingen, alsof mijn zenuwen om mensen te ontmoeten en te leren kennen zijn geactiveerd. Het offline leven heeft het online zoeken een beetje ingehaald. En hoewel de datingapp me nog geen duurzame vriendschap heeft gebracht, weet ik dat het wel mogelijk is het daar te vinden, als het bij je past.

En wat het fijnste inzicht is: net als bij mijn romantisch daten van toentertijd was het afspreken nu ook nooit zonde van mijn tijd. Het was op z’n minst een fijne wandeling met een leuk mens dat ik anders niet zou hebben ontmoet. Een prikkeling, een inzicht, een spontane dag. Eigenlijk precies zoals ik had gehoopt.

Tips voor vriendschappelijke datingapps

Bumble – datingapp Bumble heeft een modus voor romantisch daten, voor zakelijk daten én een BFF-modus voor het vinden van vriendschap. Gebruiksvriendelijke app met veel potentiële vrienden door heel Nederland en daarbuiten. Bumble wordt ook veel gebruikt voor vriendschappelijke dates tijdens solo-vakanties.

Badoo – populaire (internationale) datingapp, ook voor vriendschappelijk contact. Badoo heeft geen aparte vriendschapsmodus, maar je kunt in je profiel vermelden waarnaar je op zoek bent.

Hey Vina – vriendschaps-app speciaal voor vrouwen. Net als bij Tinder en Bumble swipe je door profielen op zoek naar leuke contacten.

Chisple – website Chrisple is in het leven geroepen om vrienden en gelijkgestemden uit de buurt te ontmoeten. Je kunt 1-op-1 contact leggen, maar je kunt je ook inschrijven voor (groeps)evenementen zoals wandelingen, workshops en etentjes.

Tekst Jantine Jongebloed Illustratie María Luque

Gepubliceerd op 14 februari 2023