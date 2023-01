Nostalgie: waarom is de flip phone weer populair?

Het cassettebandje is terug van weggeweest en ook camera’s in wegwerp en digitale variant zijn opnieuw geliefd. Nu is het de beurt aan de flip phone. Waarom is deze weer zo populair?

Plotseling staat TikTok vol met video’s van jongeren met een flip phone. Je weet wel, zo’n telefoon die je kunt dubbelklappen en die in de jaren negentig de rage was. Je vindt er geen apps op, berichtjes sturen kost geld en de foto- en filmkwaliteit is ook niet je van het. Hoe kan het toch dat het apparaat terug is van weggeweest?

Volgens een artikel van CNN Business zijn daar meerdere redenen voor. Eén van die redenen is het blurry effect dat je krijgt bij het maken van foto’s met een slechte camera. Een veel belangrijkere motivatie: Generatie Z schaft ze vooral aan om minder op social media aanwezig te zijn.

En dat is een goede ontwikkeling, want met het stijgen van socialmediagebruik en het aantal verkochte smartphones rond 2012, steeg ook het aantal depressies onder tieners. Volgens de Substance Abuse and Mental Health Services Administration in Amerika verdubbelde het aantal depressies bij tieners zelfs tussen 2004 en 2019.

Liever écht in het moment

Reagan Boeder is zo iemand met een flip phone. In het artikel van CNN Business zegt ze: ‘Ik wil niet die ene persoon zijn die de hele tijd op zijn telefoon zit. Een klaptelefoon maakt dat mogelijk.’

Ook HMD Global, de exclusieve licensiehouder van Nokia, ziet dat mensen voortaan minder beschikbaar willen zijn. Zo zegt Jackie Kates, hoofd marketing bij het bedrijf, dat mensen voortaan liever écht in het moment zijn en meer in verbinding willen staan met hun dierbaren. Zonder telefoons, gewoon lekker ouderwets in levende lijve.

Tekst Bente van de Wouw Bron CNN Business Fotografie Curology/Unsplash.com