Om vaker te doen: op date met jezelf

Gaan en staan waar je wilt, alles op je eigen tempo, niemand met wie je rekening hoeft te houden. Op date met jezelf gaan is heerlijk. Toch kan het spannend zijn, zeker in het begin. Online editor Bente geeft tips om het makkelijker te maken.

Nog nooit was ik alleen op reis geweest. Ik ging altijd met familie en toen ik op mijn zestiende een vriendje kreeg, ontdekten we de wereld samen. Soloreizen? Nee, dank je. Tot die relatie op de klippen liep en ik er even tussenuit wilde om mijn zinnen te verzetten. Ik besloot spontaan het goedkoopste vliegticket te boeken dat ik kon vinden, en dat bracht me uiteindelijk naar Bazel, Zwitserland.

Echt lekker in mijn vel zat ik toen niet en dat soloreizen voelde best eng. Toch heb ik er fijne herinneringen aan. De stad in mijn eentje verkennen, teruggaan naar het hotel wanneer ik geen zin meer had, mijn eigen gedachten kunnen horen. Aan het eind van de trip was ik trots op het feit dat ik dit helemaal alleen had gedaan. Het gaf me zelfvertrouwen voor de volgende (solo)fase in mijn leven. Als ik alleen kan reizen, dacht ik, dan moet de rest me ook wel in mijn uppie lukken.

Alleen op pad gaan geeft zelfvertrouwen

Zo alleen ben je trouwens ook niet. Want solo zijn nodigt uit. Mensen stappen makkelijker op je af, maken sneller een praatje. Zo dineerde ik op mijn laatste avond in Zwitserland met iemand die ik leerde kennen in het hotel. Iets wat ik nooit gedaan zou hebben als ik met een reisgenoot was geweest.

Die ene stedentrip was het begin van heel veel soloreizen en inmiddels heb ik behoorlijk wat avonturen achter de rug. Ik paste op huizen in het buitenland, liep 800 kilometer door Spanje, maakte verschillende stedentrips en ging er ook in Nederland in mijn uppie tussenuit. Ook nu ik weer een relatie heb, onderneem ik nog steeds dingen in mijn eentje. Het heeft iets om in eigen gezelschap te zijn. Het geeft zelfvertrouwen, een frisse blik. En: je komt er zo heerlijk uitgerust van terug. Begint het bij jou ook te kriebelen? Misschien maken deze tips het nog een tikkeltje makkelijker.

Op date met jezelf: 3 tips

Je hoeft niet meteen op soloreis, je kunt ook klein beginnen. Neem jezelf mee naar de bioscoop, ga in je eentje uiteten, schrijf je in voor een cursus. Maak het jezelf vooral niet te moeilijk. Vind je het in het begin nog een beetje ongemakkelijk, neem dan props mee. Een boek tijdens een etentje, bijvoorbeeld. Of een notitie- of schetsboekje in een museum. Zo’n voorwerp is een fijne houvast. Verwacht niet dat het metéén helemaal geweldig is. In het begin voel je misschien zenuwen of spanning, dat is doodnormaal. Naarmate je vaker iets in je eentje onderneemt, wordt het ook makkelijker en meer ontspannen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Floor van Koert

Gepubliceerd op 1 maart 2023