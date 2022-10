Omgaan met onzekerheid: 9 tips voor als je het even niet meer weet

Hoe graag we het ook zouden willen: we hebben niet altijd grip op ons leven en de dingen die ons overkomen. Omgaan met onzekerheid, hoe doe je dat dan? Misschien helpen deze tips.

Soms denk je alles onder controle te hebben: je relatie, je werk, een mooi project, je gezondheid, het welzijn van je dierbaren – en dan valt er ineens zo’n zekerheid tot stof uiteen als een versleten schilderijtje op zolder.

Je weet niet meer of je verder kunt met je geliefde, of de baan wel bij je past, of het project kans van slagen heeft, hoe jouw gezondheid of die van anderen je leven gaat beïnvloeden. En hoe te denken over de toekomst als vlakbij een oorlog woedt?

Het ‘later’ dat zo vol vertrouwen aan de horizon stond, de vuurtoren waar je onbewust op koerste, lijkt het licht te hebben gedoofd. Hoe kun je omgaan met een onzekere tijd?

9 tips voor als je het even niet meer weet

Welke feiten zijn behulpzaam om te weten? Schrijf die op. Wat kun je beïnvloeden? Schrijf dat ook op. Handel daarnaar. Waar kun je zelf niks aan doen? Noteer dat eveneens. Doe het met een glitterpen om het leed te verzachten. Zorg voor afleiding, ga naar de film, ga de natuur in. Ga lezen: geef je over aan het ritme van een verhaal. Volg je dagelijkse routine met net iets meer verve dan normaal: eet gezond, drink niet te veel, beweeg, ga even naar buiten, maak schoon, slaap. Blaas stoom af bij een lief iemand. Maak je werk af. En doe iedere dag een lievelingsding.

Meer lezen

Tekst Annemiek Leclaire Illustratie XuanLocXuan