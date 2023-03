Onbenullige en terugkerende ruzies in je relatie? Dit adviseren experts

“Het is nou al de zoveelste keer dat jij…” of “Hoe vaak moet ik nog zeggen dat…” Als je met je partner onder één dak leeft, heb je vast ook wel eens last van terugkerende ruzies over onbenullige onderwerpen. Maar hoe los je dat eeuwige gekibbel op?

Sokken binnenstebuiten de wasmand in, een – vind jij – zeer onpraktische manier van de vaatwasser inruimen of alweer vergeten het bed op te maken. Misschien herken je een van deze onbelangrijke doch vervelende trekjes wel bij je partner, of ben je er zelf schuldig aan. Het lijken kleine dingen, en toch kun je in een relatie soms flinke ruzie hebben over dit soort triviale zaken.

Volgens relatietherapeut Patricia Lamaz Alvarez is het belangrijk om onophoudelijke discussies op te lossen, ook al lijkt de aanleiding misschien onbelangrijk. Dit soort discussies kunnen namelijk leiden tot een negatieve vicieuze cirkel, waarin beide partners gefixeerd blijven op winnen. Wat je dan kunt doen aan al dat gekissebis? Verschillende deskundigen delen hun tips met The New York Times.

Terugkerende ruzies in de relatie: 7x tips en inzichten

Fact checken

Stel jezelf de vraag: “Welk verhaal vertel ik mezelf nu?”, vervolgens: “Is dat waar?” en “Hoe weet ik dat dat waar is?” Deze tip van psychotherapeut en auteur Paley Ellison kan helpen om het ‘probleem’ iets minder zwart-wit te bekijken. Heeft je partner echt maling aan je omdat hij/zij het vuilnis weer niet heeft weggebracht? Of ligt de waarheid misschien iets genuanceerder? Twee kanten

Volgens relatiecoach Talal Alsaleem kan het helpen om eens rustig met elkaar te gaan zitten. “Vraag elkaar waar het écht om gaat,” vertelt hij. Vaak gaat de ruzie namelijk niet écht over de afwas maar over diepere gevoelens. “Beiden moeten de kans krijgen om hun mening te geven. Ik geef blocnotes aan mijn cliënten. Als ze graag willen reageren op wat hun partner zegt, kunnen ze het opschrijven.” Graven

Zowel bij jezelf als bij de ander kan het goed zijn om diep te graven naar het onderliggende probleem. Misschien voel je je niet gewaardeerd door de ander, of heeft je partner het gevoel dat jij niet goed luistert. “Hoe zou het kunnen dat ik hier last van heb?” of “Is dit misschien iets wat ik in mijn kindertijd voelde?” Deel dit soort inzichten met elkaar. Denk aan je bloeddruk

In plaats van je klaarmaken voor een vurig debat met partnerlief, kun je je ook afvragen wat beter is voor je stressniveau, volgens therapeut Dontea Mitchell-Hunter. “Ik hou er niet van als mensen hun schoenen in mijn huis dragen,” zegt ze, “dus ik moet letterlijk tegen mezelf zeggen: ‘Oké, als ze dit doen, is dit dan het einde van de wereld? Kan dit probleem worden opgelost? Ja, ik kan stofzuigen.’ Dus is het de moeite waard om te flippen over een probleem dat met minder stress kan worden opgelost?'” De helpende gedachte

Soms is het voor je mentale gezondheid beter om de eigenaardigheden van je partner te accepteren. “Geef je over, en denk: het maakt niet uit hoe de vaatwasser wordt geladen, zolang de vaat maar schoon wordt. Je kunt dankbaar zijn dat je partner hem inlaadt, zodat jij dat niet hoefde te doen,” vertelt de therapeut. Val het probleem aan

En niet elkaar. Door samen te werken in plaats van tegenover elkaar te staan, kun je een terugkerende ruzie in de relatie oplossen. Zoek naar een uitkomst die voor jullie beiden goed voelt. Lukt dit niet? Zoek dan gewoon naar de eerlijke middenweg: de ene week doen we het op mijn manier, de andere week op de jouwe. Subjectief

“Wees er beiden van bewust dat soms niemand gelijk heeft,” zegt relatietherapeut Terrence Real. “Veel mensen verspillen energie aan uitvechten wat de realiteit of juiste manier van iets is. Maar er is niet altijd een objectieve waarheid in relaties, alleen twee subjectieve werkelijkheden.”

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Xuan Lock Xuan Bron The New York Times

Gepubliceerd op 11 maart 2023