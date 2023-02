Hoe volg je je onderbuikgevoel (oftewel je ‘tweede brein’)

Je onderbuikgevoel kan je in veel gevallen verder helpen, maar tegelijkertijd kun je je afvragen in hoeverre je op ‘dat vage gevoel in je buik’ kunt vertrouwen.

Hoe werkt je onderbuikgevoel?

Om te weten hoe je op je onderbuikgevoel kunt vertrouwen, wil je eerste weten wat het precies is. Hoe het voelt. Hoe het werkt. En of je het niet verward met andere dingen die er wellicht in je omgaan, zoals angst voor het onbekende. Of gewoon even geen zin hebben.

Je onderbuik (of darmen) worden door wetenschappers ook wel je tweede brein genoemd. En dat is niet voor niets. In je darmen bevinden zich meer dan 100 miljoen neuronen die in connectie staan met je brein. Ze communiceren met je hersenen (en je hersenen communiceren met je darmen).

Balans tussen ratio en gevoel

Maar, dat betekent natuurlijk niet dat je onderbuik je helpt bij je belastingaangifte. Of bij het schrijven van een belangrijk rapport. Het betekent wel dat je hersenen en darmen samenwerken om je de juiste richting op te sturen.

Allemaal op basis van herinneringen, ervaringen, behoeftes en voorkeuren die zowel in je darmen als brein worden verwerkt en opgeslagen. Eigenlijk is dat onderbuikgevoel dus een combinatie van ratio en gevoel.

Een onmisbare combinatie ook, want het één heeft het ander nodig om goed te kunnen functioneren en je tot de beste beslissingen te laten komen. Zonder die input van je onderbuik blijf je hangen in je hersenen, je verstand. Je maakt keuzes op basis van analyses en voors en tegens. En dat helpt je maar tot op zekere hoogte verder. Het stukje gevoel ontbreekt.

Intuïtie

Zo sprak Albert Einstein ooit de mooie woorden: “De intuïtieve geest is een heilig geschenk en de rationele geest is een trouwe dienaar.”

En ook Steve Jobs sluit zich daarbij aan. De Amerikaanse tech-ondernemer was van mening dat z’n intuïtie voor hem het verschil heeft gemaakt in z’n leven.

De boodschap? Je verstand brengt je verder. Helpt je bij het halen van je examens, het leren van een nieuwe taal, het schrijven van een belangrijk rapport op werk. Maar je intuïtie zorgt ervoor dat je keuzes maakt in lijn met de richting die je op wilt. Het helpt je bij het zetten van de juiste doelen, het begrijpen van situaties en het najagen van je ideale leven.

“Soms voel ik dat ik gelijk heb, terwijl ik niet weet wat de reden is.” – Albert Einstein

Maar, hoe voelt dat dan?

Je onderbuikgevoel kun je op verschillende manieren opmerken. In de vorm van buikpijn of de alom bekende vlinders in de buik, maar je kunt het ook opmerken aan kenmerken buiten je buik om. Denk aan kippenvel, het samenspannen van je spieren of een algeheel gevoel van kalmte in je lijf.

De vraag blijft alleen: hoe onderscheid je de wijsheid van je onderbuikgevoel met andere gevoelens, zoals ergens gewoon geen zin in hebben of iets spannend vinden?

Dat doe je door je onderbuikgevoel te trainen en het te leren herkennen.

Train je onderbuikgevoel

Door je intuïtie te trainen en beter te leren herkennen, leer je er makkelijker op te vertrouwen. Onderstaande tips helpen je daarbij.

1. Gebruik je intuïtie bij kleine beslissingen

Je leert door te doen. En datzelfde geldt voor je onderbuikgevoel. Door vaker op je intuïtie af te gaan, leer je die beter begrijpen.

Begin met het maken van kleine, relatief onbelangrijke beslissingen, bijvoorbeeld in de supermarkt. Besluit wat je gaat eten door te luisteren naar je onderbuikgevoel in plaats van je ratio (en bijvoorbeeld dingen als gemak en gezondheid mee te laten wegen).

Dat kan in het begin lastig zijn, want onbewust laat je je misschien leiden door vermoeidheid. Maar oefening baart kunst.

Deze kleine voorbeelden zorgen ervoor dat je meer vertrouwd raakt met je intuïtie. Langzaam maar zeker merk je dat het je brengt waar je moet zijn, waardoor je vaker op je onderbuik durft te vertrouwen.

2. Neem fictieve beslissingen

Ook het nemen van nepbeslissingen kan je intuïtie trainen. Als je voor een dilemma staat, doe alsof je één van de opties hebt gekozen. Ga een dag met optie A door het leven en een dag met optie B. Hoe voelde dat?

Door te doen alsof je de beslissing al hebt gemaakt, ervaar je hoe je je daarbij voelt. Wanneer voelde je opwinding en blijdschap? En wanneer voelde je je onrustig? Welke lessen kun je daaruit trekken?

3. Onderscheid angst van intuïtie

Angst en intuïtie kunnen zich op dezelfde manier uiten. Denk aan die spierspanning of buikpijn. Maar die angstige gevoelens hoeven niet direct te betekenen dat je intuïtie je vertelt iets niet te doen.

Je onderscheidt angstige gevoelens van je onderbuikgevoel door de energie die ze met zich meebrengen. Dat vertelt Melody Wilding, coach en auteur van het boek Trust Yourself: Stop Overthinking and Channel Your Emotions for Success at Work.

Angst komt met een duwende energie. Alsof je iets wilt forceren of iets kiest uit angst voor afwijzing bijvoorbeeld. Het gaat vaak gepaard met kritische gedachten.

Je onderbuikgevoel heeft juist een aantrekkende energie. Je wordt er bij wijze van vanzelf naartoe getrokken. Het geeft een gevoel van opwinding, tevredenheid en ontspanning. Zelfs als het betekent dat je risico’s moet nemen. Je bent niet kritisch op jezelf, maar voelt juist een bepaalde wijsheid van binnen.

4. Gebruik je waarden als kompas

Je waarden zijn een belangrijke richtingaanwijzer in je leven. Ze helpen je bij het maken van keuzes die in lijn zijn met wat jij belangrijk vindt en kunnen nuttig zijn als je beter op je intuïtie wilt leren vertrouwen.

Neem een stap terug van de situatie en kijk naar je waarden. Ga eens bij jezelf na: zijn je waarden in lijn met wat je intuïtie je vertelt? En zo niet, kun je dan opmerken dat je gevoelens gebaseerd zijn op angst?

Door deze tips vaker te gebruiken, leer je steeds beter begrijpen wat je intuïtie je wanneer probeert te vertellen. En ja, dat gaat vast en zeker met vallen en opstaan. Maar is dat niet juist wat het leven zo mooi maakt? Immers, elke mislukking brengt je dichter bij de plek waar je moet zijn.

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Jonathan Borba via Pexels.com

Gepubliceerd op 13 februari 2023