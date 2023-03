Op mediadieet: waarom het goed is om je bewust te zijn van de media die je consumeert

Netflixfilm hier, vijftien minuten op TikTok daar, scrollsessie op Instagram toe. Dat kijken en scrollen gaat vaak automatisch, maar wíllen we al die content ook echt consumeren? Online editor Bente ontdekte: misschien niet. Tijd voor een mediadieet.

Uren kon ik in de week naar Love Island kijken, een programma op Videoland vol liefde, perikelen en vooral: sensatie. Het concept slaat kennelijk zo goed aan, dat er meerdere versies van zijn in onder andere Engeland, Amerika, Australië en ja, ook in ons eigen land. Ongeveer zes weken lang verschijnen er zes afleveringen per week van vijftig minuten. Reken maar uit hoeveel tijd dat is in totaal. Conclusie: veel.

Naar al die verschillende versies keek ik dus. Minimaal één aflevering per dag, soms twee of drie in het weekend. Was het ene seizoen in Amerika afgelopen, dan ging ik moeiteloos door naar die in Engeland en zo verder. Tot ik me op een avond bedacht: waar kijk ik nou eigenlijk naar?

Wilde ik echt zoveel tijd besteden aan staren naar overdreven knappe mensen met liefdesperikelen? Hmm, nee. Eigenlijk niet. Tuurlijk, zo af en toe een aflevering was ontspannend en vermakelijk, maar na het kijken van zo’n uitzending voelde ik me ook vaak leeg. En dus besloot ik nog maar één, max twee seizoenen per jaar te kijken. Ineens had ik veel uren ‘vrij’ om andere dingen te doen: die trui afbreien, afspreken met vriendinnen, een goed boek lezen.

Verveeld op Insta

Dat beviel zo goed, dat ik ook op andere vlakken naar mijn consumeergedrag ging kijken. Waarom scrolde ik op Instagram als ik me verveelde? En hoe voelde ik me aan het eind van zo’n sessie? Waarom volgde ik bepaalde accounts op TikTok en hoezo keek ik nog meerdere malen per dag op Facebook als het me weinig opleverde?

Tegelijkertijd zette ik voor mezelf op een rij wat ik dan wél graag consumeerde: documentaires, films en series die iets in me losmaken, Instagram-accounts over breien en creativiteit, enzovoorts. Bleek ik plotseling een media-dieet voor mezelf te hebben samengesteld, iets waarmee ik tot op de dag van vandaag blij ben.

Nog steeds kijk ik Love Island en scroll ik door Instagram en TikTok, maar nu doe ik het bewuster. Ik consumeer alleen nog de content die er voor mij echt toe doet, en dat geeft me het gevoel dat ik de controle over mijn vrije tijd weer een beetje terug heb. Ook op mediadieet? Misschien helpen deze tips.

Op media-dieet: 4 tips

Zet op een rij welke media je consumeert en waarom en besluit voor jezelf wat uit je dieet kan. Vermijd passieve consumptie: de content die je tot je neemt omdat je je verveelt, of omdat je wil ontsnappen aan een emotie of vervelende situatie. Stel grenzen. Vind je het belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws, maar heeft het ook impact op je mentale gezondheid? Dan kan het helpen om alleen nog maar in de ochtend het nieuws te checken, of voor een x aantal minuten per dag. Scroll door de social media accounts die je volgt en verwijder degene die je geen goed gevoel geven.

