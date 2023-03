Overzicht in je financiën (en besparen): 4x de beste huishoudboekjes en apps

Huishoudboekje? Is dat niet zo’n suf schriftje dat ergens in de jaren ’50 werd bijgehouden? Welnee, ontdekte online editor Bente. Het is de ultieme tool om overzicht in je financiën te krijgen (en te besparen). 4x de beste huishoudboekjes.

Beetje oubollig klonk het mij in de oren. Een huishoudboekje? Wat moet ik daar dan mee? Tot ik steeds vaker aan het eind van de maand geld van mijn spaarrekening moest overboeken, ook al had ik niet het idee veel uit te geven. Mijn zus had hetzelfde probleem en raadde me zo’n suf ding aan. Bij gebrek aan beter probeerde ik het.

En zo struinde ik het internet af op zoek naar de perfecte match. Blijkbaar komen die dingen in allerlei soorten en maten. In excel-sheets, apps, schriftjes, Word-documenten. Er zijn zelfs complete websites aan gewijd, waar je ironisch genoeg voor moet betalen.

Fijne inzichten

Ik testte er een paar en koos uiteindelijk een fijne Excel-sheet uit waarmee ik goed uit de voeten kon. Al bij het invullen van de eerste maand (voor mij februari) zag ik de kink in de kabel. Niet mijn abonnementen en vaste lasten waren buitensporig hoog, wel mijn boodschappen. Of beter gezegd: het x bedrag dat ik per maand uitgaf aan eten bestellen. Oeps. Ook zette ik heel ambitieus te veel geld naar mijn spaarrekening (om het er vervolgens weer af te halen na dertig dagen). Daardoor had ik constant het gevoel dat ik het niet redde, terwijl ik eigenlijk best veel opzij zette. Fijn inzicht, wel.

Voor de volgende maand sprak ik met mezelf af een stuk minder eten te bestellen. Ik zit pas in de tweede week, maar merk nu al verschil op mijn rekening. En nu ik me extra bewust ben van mijn uitgaven, maak ik ook minder spur-of-the-moment-transacties. Nu al zie ik het verschil, en dat allemaal dankzij zo’n suf huishoudboekje.

4x de beste huishoudboekjes en apps

Het gratis huishoudboekje van Rabobank en Nibud. Deze Excel-sheet koos ik voor mijn eigen financiën uit omdat het allemaal niet te ingewikkeld is. Je vult je inkomsten in, je vaste lasten per maand en de overige lasten. Mis je een kostenpost? Dan kun je die gemakkelijk zelf toevoegen door een cel in te voegen. Dankzij handige formules berekent de sheet zelf de optelsom van alle kosten per categorie uit.

Dyme is een slimme app die je financiën automatisch voor je bijhoudt. Veel hoef je er dus niet voor te doen. Je koppelt je bank (zeer veilig, omdat banken samenwerken met deze app) en je transacties worden meteen voor je onderverdeeld in de juiste categorieën. Extra handig aan de app is dat je hem dus (bijna) altijd bij de hand hebt.

Een website om overzicht in je geldzaken te krijgen. Je kunt hier niet alleen je inkomsten en uitgaven inzetten, maar er zijn ook allerlei andere fijne tools om te gebruiken. Zo kun je zien welke facturen nog betaald moeten worden en kun je budgetten en prognoses toevoegen. De basisversie is gratis, voor de premium versie moet je betalen.

Liever lekker analoog? Er zijn genoeg boekjes en schriftjes te vinden waarin je je financiën bij kunt houden. Neem bijvoorbeeld de budgetplanner van Planbooks.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Yelena Bryksenkova

Gepubliceerd op 17 maart 2023