Plezier maken: hoe werkt dat ook alweer?

Wanneer heb jij voor het laatst écht plezier gemaakt? Hoe ziet die herinnering eruit? En hoe voel je je als je daaraan terugdenkt? Fijn hè?

Veel volwassenen vinden het lastig om ‘gewoon plezier’ te maken. Waarom is dat zo moeilijk? Dat heeft allerlei redenen. Onze agenda’s staan vol met verplichtingen, ons gezinsleven is druk en werk vraagt veel van ons. En dan zouden we óók nog plezier moeten maken? Vaak willen we dat alles wat we doen óf ontspannend óf productief is. Als het dan toevallig ook plezier is, is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Maar wanneer is het nog het hoofddoel? Juist. En dat moet anders. Want je krijgt er energie van, het maakt je aan het lachen en het wekt allerlei geluksstofjes op. Je zou kunnen zeggen dat plezier maken essentieel is voor een goede gezondheid en daarmee dus gerust een prioriteit mag zijn.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

Wat vond ik in mijn jeugd écht leuk? Waar beleefde ik het meeste lol aan?

Wat heb ik ervoor nodig?

Wat voor soort plezier zou ik mezelf willen gunnen?

Blijkt uit je antwoorden op bovenstaande vragen dat je toch wel een beetje heimwee hebt naar hoe je dat vroeger deed? Geen zorgen, het kan en mag allemaal nog steeds.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je de komende tijd weer meer plezier gaat maken?

Spreek je plezierwens uit naar je partner, vrienden of kinderen.

Maak een lijstje met haalbare en concrete ideeën, zodat je alleen nog maar hoeft te kiezen. Het kan van alles zijn: creatieve hobby’s bijvoorbeeld, of een sport. Misschien beleef jij veel plezier in de natuur of juist bij een culturele activiteit.

Stel een concreet doel: wat denk je van een wekelijks pleziermoment?

Maak een tastbare herinnering van dat eerstvolgende moment. Maak bijvoorbeeld wat foto’s of schrijf erover in je dagboek. Op die manier kun je het moment herbeleven en je hebt grote kans dat dat je motiveert om gauw weer zo’n fijn moment te plannen.

Veel plezier!

Tekst Merel Wildschut Fotografie Amy Lister/Unsplash.com