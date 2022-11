Quiet Quitters zeggen vaarwel tegen de ratrace

Werken voor je geld, maar niet meer alles voor je baan over hebben: quiet quitters geloven niet meer in de ratrace, overwerken en die extra stap zetten.

Het begon met een video op TikTok van @zaidleppelin, een jonge werknemer die onlangs stuitte op de term ‘Quiet quitting’. “Het betekent niet dat je stopt met je baan,” zegt hij in de video “maar dat je stopt met above and beyond gaan voor je werk.” Hij eindigt het filmpje met de uitspraak dat werk niet je complete leven is, maar slechts een deel daarvan, en dat je eigenwaarde niet wordt bepaald door je productieve output.

Hoewel de video maar zeventien seconden duurt, veroorzaakte het een storm aan reacties. Andere (jonge) werknemers sloten zich bij hem aan en vertelden hun verhaal. Media als The New York Times, The Wall Street Journal en Forbes pakten het op en de meningen liepen uiteen. Zo werd er door verschillende media geroepen dat het maar weer extra bewijs is dat de jongere generaties watjes zijn. Adriana Huffington van Huffington Post noemde het zelfs ‘a step towards quitting on life’.

Is niet meer over willen werken echt zo gek?

Toch moeten we ons afvragen of het echt zo gek is als je niet meer wilt overwerken, geen mails meer beantwoordt in het weekend en je laptop steevast dichtklapt om 5 uur ’s middags. Is het lui, of een nee tegen de ratrace?

Sinds de kredietcrisis, de coronapandemie, de woningnood en de inflatie lijken jongeren er niet meer in te geloven dat je door hard werken en carrière maken ook echt gelukkig wordt. Ze halen hun zingeving niet langer meer uit een baan, maar liever uit een hobby, side hustle of een community.

Andere prioriteiten

Dat ziet ook Pieter Paul Verheggen, directeur van onderzoeksbureau Motivaction en arbeids- en organisatiepsycholoog. In een artikel voor Trouw zegt hij: “Geld verdienen vinden ze niet de enige manier om zich te ontplooien. Dus stellen ze zich strikter op: vrijdag ben ik niet aanspreekbaar, want dan ben ik met mijn eigen internetbedrijf bezig, de moestuin of mijn kinderen.” Volgens Verheggen is de term quiet quitting te plat. Dat jongeren andere prioriteiten stellen, zegt volgens hem niet dat ze niet loyaal zijn.

En dan is er onder jongeren ook nog de wil om zichzelf te beschermen. Niet voor niets vormen zij het grootste deel van de Nederlanders die dicht tegen een burn-out aan zitten. “Dat komt overigens niet alleen door hoge werkdruk, maar ook door de hoge eisen die ze aan zichzelf stellen,” beaamt ook Noortje Wiezer van TNO, een onafhankelijk onderzoeksbureau, in Trouw. Dat ze hun mentale gezondheid verkiezen boven promotie, is dus helemaal niet zo vreemd.

Hoe je ook kijkt naar de term quiet quitting, duidelijk is dat het filmpje op TikTok en de storm aan reacties, de ogen heeft geopend.

