Hemelpost: een brief sturen naar iemand die er niet meer is

Een brief schrijven en ‘sturen’ naar iemand die er niet meer is, met dingen die je nog had willen zeggen. Hemelpost versturen kan op steeds meer begraafplaatsen in Nederland.

Rouwtherapeut Willemien Jobsen zag het idee ergens voorbij komen en vond het zo mooi dat ze ervoor zorgde dat er drie brievenbussen kwamen te staan op begraafplaatsen in haar gemeente. Ook in haar werk merkt ze dat schrijven soms heel fijn kan zijn in een rouwproces.

“Het kan soms zo helpend en helend zijn om te schrijven naar diegene die je mist, maar sommige mensen voelen nog een drempel om het daadwerkelijk te doen. Soms wil je nog even delen met degene die je mist hoe het met je gaat, of zijn er nog woorden die je toch nog had willen uitspreken. Papier is geduldig, je hoeft het met niemand te delen. Hoe mooi is het dan dat er wel een plek is waar je het ook echt naartoe kunt brengen?”

Een olievlek

Op verschillende plekken in Nederland zijn de brievenbussen te vinden. Ook de gemeente van Willemien wilde graag meewerken aan het plan. “Ik werd door anderen op de brievenbussen gewezen. Het zette me aan het denken en ik besefte: hoe bijzonder zou het zijn als er in mijn eigen gemeente ook post naar de hemel verstuurd kan worden? De gemeente was gelukkig ook enthousiast en daardoor staan er nu een aantal brievenbussen in Heusden (Noord-Brabant). Ik hoop dat het een soort olievlek zal zijn en dat er straks nog veel meer plekken in Nederland zijn waar een brievenbus staat.”

Voor iedereen

Mensen kunnen hun brief in de brievenbus stoppen op de begraafplaats. Ze worden niet gelezen, maar wel bewaard, om uiteindelijk verbrand te worden tijdens een gezamenlijke herdenking op Wereldlichtjesdag, zodat ze als het ware opstijgen naar de hemel. Het idee is echter niet per se religieus. “Hemelpost klinkt misschien wat religieus, maar de brievenbus is voor iedereen. Het is zelfs niet alleen voor de mensen die op de begraafplaats begraven liggen. Als je iemand mist en je hebt behoefte om nog woorden te schrijven of een tekening te maken voor diegene, dan ben je welkom.”

En of Willemien zelf al een brief geschreven heeft? “Er ligt een brief klaar, maar die is nog niet af. Ik heb zelf mijn moeder verloren en met de komst van de brievenbus realiseerde ik me dat ik eigenlijk ook nog wel iets aan haar wilde schrijven. En ik ben niet de enige, van de beheerder op de begraafplaats hoorde ik dat hij wekelijks brieven uit de bus haalt. Heel bijzonder.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Willemien Jobsen