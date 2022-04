Kleur je kist: een verbindend en kleurrijk afscheid

Florien Smits kleurde als kind een illustratie in op een kist. Jaren later merkte ze dat er eigenlijk niet zoiets bestond; een ‘kleurplaatkist’. Daarom bedacht ze Kleur je kist, waarbij je zelf een illustratie kunt inkleuren.

Wat ben je aan het doen?

“Twintig jaar geleden schilderde ik met een paar andere kinderen, voor het eerst een illustratie in op een kist. Dat moment was heel waardevol en is me altijd bijgebleven. Een aantal jaar geleden dacht ik: bestaat dat eigenlijk? Een ‘kleurplaatkist’? Na heel veel uitzoekwerk en gesprekken met verschillende professionals kwam ik tot de conclusie: het bestaat nog niet, maar het moet er wel komen.”

Wie maken de illustraties?

“Ik ben met allerlei designers en ontwerpers gaan praten. Ik vroeg ze wat ze van het idee vonden, of ze wilden meewerken en iets vanuit hun eigen stijl wilden ontwerpen. Zo is het balletje gaan rollen. Ze werkten allemaal een eigen ontwerp uit voor Kleur je kist.”

Je doet dit nu twee jaar. Welk moment is je bijgebleven?

“Een paar verschillende momenten zijn me bijgebleven. We hebben een kist op Texel geleverd voor ‘opa Texel’. Dat was prachtig doordat oma met haar kleinkinderen in haar atelier ging schilderen. Ook hebben we een kist gedoneerd aan een jongen van achttien jaar, die niet meer verzekerd was voor een uitvaart door zijn leeftijd. Maar als ik eerlijk ben, levert elke kist die we leveren veel mooie momenten op.”

Wat hoop je ermee te bereiken?

“In ons land hebben we nog veel te leren en te ontwikkelen. De dood is veel: verdrietig, verrassend, pijnlijk, vreselijk, verbindend. Maar het hoeft niet eng en zwart te zijn. Dat is waar Kleur je kist een belangrijke rol ziet. De dood mag ook kleurrijk zijn, net als het leven. Daarnaast werkt het ook verbindend, door samen een illustratie te beschilderen.

In zo’n week van afscheid nemen heb je verschillende rituelen: muziek uitzoeken, speeches schrijven. Maar dat is best wel individueel. Het schilderen doe je echt samen en er is, wat mij betreft, niets meer verbindend dan dat. Dat is dan ook het uitgangspunt van Kleur je kist: bijdragen aan een kleurrijker en verbindend afscheid.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Alyssa van Heyst & Maarten Nauw