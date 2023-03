Rouwen om een huisdier: zo bied je iemand steun (en wat je echt niét moet zeggen)

Het verlies van een huisdier kan zo’n pijn doen, maar niet iedereen weet hoe daarop te reageren. 10x zo kun je er voor iemand zijn – en wat je absoluut niet moet zeggen.

De intensiteit van het verlies van een dier wordt nog niet erkend door de maatschappij, blijkt uit dit artikel van The Washington Post. Maar eigenlijk kan het rouwen om een huisdier net zo heftig zijn als het verlies van een familielid, volgens de deskundigen.

Onze schaduw

“Je huisdieren volgen je naar de badkamer. Ze slapen bij je. Ze zijn je schaduw. Menselijke familieleden doen dat niet,” zegt Leigh Ann Gerk, rouwbegeleider en oprichter van Mourning to Light Pet Loss. “Mensen worden niet gek van vreugde als je binnenkomt nadat je de post hebt gehaald. Menselijke relaties, hoewel belangrijk, kunnen moeilijk zijn. Onze relatie met huisdieren is eenvoudig. Ze houden van ons zoals we zijn.”

Ook is het volgens de expert belangrijk om te onthouden dat er mensen zijn die alleen hun dier(en) hebben, ze hebben geen naasten. Voor hen kost herstel na een verlies veel tijd.

Rouwen om een huisdier: 10x dit kun je wel en beter niet zeggen

Vermijd clichés

Gebruik geen eufemismen en clichés als “Hij/zij is nu in een mooiere plek.” Sommige mensen halen hier misschien steun uit maar anderen kunnen het ook neerbuigend opvatten, volgens Leigh Ann Gerk, rouwbegeleider en oprichter van Mourning to Light Pet Loss. Ook zijn opmerkingen als ‘Nu kun je weer op reis’ een no go. Een dier kan voelen als een familielid, en zoiets zeg je ook niet wanneer iemands moeder overlijdt. Geef feitelijke bevestiging

“Onlangs verloor ik mijn hond aan kanker,” vertelt Gerk. “Een vreemde schreef me via een Facebook-groep: ‘Ik ben patholoog. Dit soort kanker is ongeneeslijk bij zowel mensen als honden. Je hebt het juiste gedaan, hoe moeilijk ook. Twijfel niet aan jezelf. Verdere inspanningen zouden het lijden alleen maar verlengen.’ Schuldgevoel gaat vaak samen met rouw, en zijn commentaar verlichtte beide voor mij.” Deel je eigen ervaring

Het kan de rouwende ‘pet parent’ helpen om te weten dat jij ook zoiets hebt doorgemaakt. Pas wel op met vergelijken en laat het niet te veel over jezelf gaan, tipt Michele Pich, assistent-directeur van het Shreiber Family Pet Therapy programma aan de Rowan University. Luister

“Verdriet is geen probleem dat opgelost moet worden,” volgens Jessica Kwerel, psychotherapeut en gespecialiseerd is in het verlies van huisdieren. “Je kunt de pijn niet wegnemen, wees er gewoon een meelevende getuige van.” Ook kun je een berichtje sturen, maar vermeld daar dan wel bij dat de ontvanger niet hóeft te reageren. Geef of doe iets

Denk bijvoorbeeld aan een donatie aan een goed doel voor honden, of plant een boom ter ere van het dier. Ook kun je een mooie foto van het dier laten afdrukken voor de rouwende pet parent. Vraag niet wat je kunt doen, want daarmee leg je de verantwoordelijkheid bij diegene. Het is volgens Pich beter om zelf initiatief te nemen en bijvoorbeeld langs te gaan met bloemen of eten. Deel je herinneringen aan het dier

Dit kan natuurlijk alleen als je het beestje kende. “Maar voor eigenaren van dieren kan het heel fijn zijn om te weten dat hun dier een positieve impact heeft gehad op het leven van anderen,” vertelt Michele Pich. Gun iemand de tijd

“Er is geen tijdslimiet voor rouw en verdriet,” vertelt Pich. “Sommige mensen hebben twee dagen medeleven en begrijpen het niet wanneer je na weken of maanden nog steeds rouwt.” Ook ‘niet huilen’ of ‘je komt er wel overheen’ zijn geen handige opmerkingen, volgens de expert. “Vertel mensen niet wat ze moeten doen of hoe ze zich gaan voelen.” Ontmoedig grote veranderingen

“Sommige mensen zijn erg bang om het verlies opnieuw te ervaren,” vertelt Leigh Ann Gerk. Begin dus nooit over het adopteren van een nieuw huisdier wanneer iemand nog midden in het rouwproces zit.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Yelena Bryksenkova Bron The Washington Post

Gepubliceerd op 15 maart 2023