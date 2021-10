Meer lege momenten ervaren: 3 vragen om aan jezelf te stellen

Waarom is het zo moeilijk om níét elke minuut van de dag nuttig te besteden? 3 vragen om aan jezelf te stellen voor meer rustmomenten.

1. Ruim je genoeg rustmomenten in op een dag?

Tijdens je werk een pauze inlassen om de vaatwasser uit te ruimen telt niet mee. Genoeg rustmomenten inbouwen kan een uitdaging zijn want soms zijn we met te veel tegelijk bezig. Er zijn op je dag misschien minder lege momenten dan je dacht. Want met ‘leeg’ bedoelen we ook echt leeg.

2. Wanneer zou je die rustmomenten in kunnen passen, al is het maar tien minuten per dag?

Op drukke dagen, dat snappen wij ook, kan je niet altijd lange rustmomenten inpassen. Maar alleen al bij tien minuten – helemaal – niets doen, geef je jouw batterij de kans om een beetje op te laden. Dat betekent dan wel zonder telefoon, even geen anderen om mee te kletsen en je to-do-lijst ver uit het zicht.

3. Kun je eens een week bijhouden of het je lukt? Hoe heb je die lege momenten ervaren?

Dit kan mooie inzichten opleveren. In het begin kan zo’n leeg moment nogal onwennig voelen, zo ervaarde journalist Eva Loesberg. Stress zorgt nou eenmaal voor een opgejaagd gevoel, zeker als je voor je gevoel iets ‘nuttigs’ had kunnen doen met de tijd dat je niks hebt gedaan. Maar juist zo’n leeg moment kan heel nuttig zijn.

Tekst Eva Loesberg en Ruby Wijdenbosch Fotografie Jasmin Chew/Unsplash.com